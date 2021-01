Nuevos materiales y diseño: cómo son los prototipos de viviendas del IPV para el 2021

viernes, 8 de enero de 2021 08:00

Para este 2021, el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, ya trabaja en nuevas ideas y prototipos de casas que se implementarán en las próximas entregas de barrios este año, y que sin dudas buscan un cambio en la calidad de vida de familias sanjuaninas. Si bien se trabaja con el objetivo de asegurar uno de los derechos básicos de las personas, también se piensa en la posibilidad de una vivienda que se pueda pagar fácilmente, y que sea adaptable, flexible y que pueda crecer.

“Siempre se está buscando una solución nueva a la vivienda en general, ya sea por una cuestión de darle mejores condiciones pero que también sea una vivienda que la gente pueda pagar, entonces se analizan distintas situaciones. Siempre se reinventan los prototipos y se da una solución viables para las familias, que sea adaptable, flexible y que pueda crecer”

“Va variando no sólo a partir de la parte funcional sino también en cuanto al uso de materiales y los prototipos. Por ejemplo, tenemos los prototipos que entregamos en los últimos meses y que surgen en 2017/2018, pero ahora estamos construyendo el Barrio Pie de Palo, en Caucete, con otro que tiene techo de chapa panel, que ya viene preparada con aislación térmica hidrófuga”, explicó el director de IPV, Marcelo Yornet a Diario La Provincia SJ.

En este proceso, se analizan diferentes situaciones, que más allá de estar centradas sólo en lo habitacional, también juegan aspectos como el funcional y las comodidades.

“La posibilidad de que sea más rápido para la construcción, accesible a quienes tienen que pagarla de acuerdo a la zona donde está, don factores que también incluyen en los prototipos que se piensan. Hace diez años, las viviendas se hacían apareadas y eso trajo problemas, por eso ahora se hacen individuales, en cada una hay un retiro lateral que separa una de otra. Después, eran como “las cajitas de zapatos”, que tenían los techos al mismo nivel. En eso también se fue variando, se crearon los espacios semicubiertos de los aleros o las molduras, como así también la volumetría de la vivienda, logrando trabajando en pérgolas de acceso y hacia el jardín”, indicó Yornet.

Y agregó referido a otro de los cambios marcados en los nuevos prototipos de casas del IPV, "es el tipo de carpintería que se usa. “Ahora son de aluminio, ya no de chapa o de madera. Estamos ahora, en los prototipos nuevos, incluyendo la posibilidad de accesibilidad para casos de personas con discapacidad. Antes se hacía la casa acondicionada para eso, pero ahora, en las demás casas, los pasillos y las puertas de acceso se hacen de un tamaño como para que pueda acceder una persona en silla de ruedas. Uno no sabe cuándo pueda haber alguien que necesite una silla de ruedas, entonces si la vivienda no está acondicionada, se hace muy difícil de habitarla”.

En este aspecto, el Director del IPV detalló que ahora los baños se trabajan en determinadas dimensiones con el fin de que en cualquier momento puedan transformarse en un baño también para personas con discapacidad. "Es la evolución que se va teniendo y se buscan para mejorar condiciones, en las últimas entregas también se incorporó calefones solares, la cocina ya que eso es indispensable para pasar la inspección de Ecogas. Se provee también de una mesada con la pileta y la grifería y el baño completo”, finalizó.