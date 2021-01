Es sanjuanino, trabaja en un lavadero, encontró cerca de $200.000 y lo devolvió

viernes, 8 de enero de 2021 18:37

Tiene 20 años, 2 hijos y trabaja lavando autos en ML Lavadero. El día de Reyes, el 6 de enero pasado, se encontró alrededor de 200 mil pesos debajo de un asiento cuando lavaba el primer vehículo del día y se lo dio a su jefe para que lo guardara hasta que llegara el dueño.

El protagonista se llama Santiago Sosa y tuvo ese gesto ejemplar que lo enaltece gracias a la enseñanza de su padre y el amor a Dios. "Era un día normal de trabajo. Ese día fue el primer auto que lavé. Cuando empecé a aspirarlo, levanté el asiento y encontré un taco de plata, de más o menos 20 cm", comenzó explicando el joven a Radio Sarmiento.

Luego estimó que era alrededor de 200 mil pesos porque vio que habían billetes de 200, 500 y mil pesos. "No sabía que hacer con la plata y pensaba que justo para los reyes no tenía qué regalarle a mis hijos y hasta ahora no les regalé nada. Pero Dios dice que no hay que robar y obedezco a Dios", agregó.

Luego contó que sus padres lo "instruyeron por ese camino, que es el mandato de Dios" y que él está "agradecido con Dios". Sin embargo confesó que tuvo la tentación, pero prefirió evitar eso y devolverlo.

"Pasó por mi cabeza, no dejarme todo pero sacar algo por necesidad pero yo siempre obedeciendo a Dios y pensando en que el dueño de esa plata se esforzó por tenerla. Hago lo que quiero que hagan conmigo. Prefiero devolverla para no meterme en problemas y hacer lo que quiero que hagan conmigo", destacó.

Finalmente habló con el dueño y se lo entregó a él para que el dueño del auto lo tuviera en sus manos cuando fuera a retirarlo. Tanto el jefe como el dueño del dinero se mostraron muy agradecidos por el gesto y lo valoraron.