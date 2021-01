Aseguran que en San Juan aumentó la población del mosquito que trasmite dengue y fiebre amarilla

jueves, 7 de enero de 2021 10:00

Tras las lluvias y los días de intenso calor, en San Juan analizan la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, conocido por ser el encargado de transmitir dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla y sobre el que se analiza una población en aumento en la provincia.

Según señaló Liliana Salva, jefa del Control de Vectores, en diálogo con Radio AM 1020, "esta semana vimos un aumento importante en la población del mosquito. Lo vemos porque se está realizando vigilancia a través de sensores de ovipostura, es decir a través de recipientes donde se cuenta la cantidad de huevos que coloca el mosquito Aedes en algunos lugares de la provincia. Esto implica que hay una reproducción activa y esperamos no tener los inconvenientes que tuvimos el año pasado".

En este escenario, desde Salud puntualizan los cuidados para que el virus no ingrese a la provincia y evitar que los mosquitos se infecten. "De momento no tenemos registro de que el virus esté en la provincia, por lo tanto los mosquitos que hay no están infectados. Si vemos uno nos alarmamos en el aspecto de que tenemos el mosquito y tenemos que buscar criaderos y eliminarlos", aseguró.

"Las acciones concretas han sido la colocación de los sensores que se encuentran en los departamentos de Calingasta, Jáchal y Sarmiento, que no está detectada la presencia del Aedes, para ver si lo encontramos. También los tenemos en Caucete y Rawson donde están los sensores para ver la actividad que tienen, es decir la cantidad. Se trabaja en Valle Fértil y en este momento se están realizando abordajes territoriales en Chimbas", finalizó Salva.