El IPV realiza su primer sorteo en 2021 y será para Calingasta

martes, 5 de enero de 2021 16:19

El jueves 28 de enero, se realizará un nuevo sorteo de viviendas del IPV y los beneficiarios serán de Calingasta. Durante diciembre, la Oficina Móvil del IPV visitó la localidad barrealina con el objetivo de realizar nuevas inscripciones, reempadronar y seleccionar el barrio para el sorteo.

Desde el martes 5 de enero al miércoles 13, quienes aún no eligieron el barrio para participar del sorteo, tendrán la posibilidad de hacerlo a través de la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. Es importante destacar que, para participar del sorteo, la elección del barrio es un requisito excluyente. Es decir, que quienes no elijan barrio, no podrán participar del sorteo. Para recibir asesoramiento en la elección, pueden asistir a la Municipalidad o al área de Adjudicaciones de IPV (entrepiso del Centro Cívico) en horario de mañana (de 8 a 14 horas).

El 18 y 19 de enero, estarán disponibles los padrones provisorios en la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar. Durante esas fechas, las familias inscriptas deberán corroborar que sus datos estén correctos.

Los días 21 y 22 de enero, el IPV brindará la posibilidad de realizar cambios en los datos, en caso de que se requieran. Para ello deberán asistir al área de Adjudicaciones de IPV, en horario de mañana.

El martes 26 y el miércoles 27, estarán disponibles los padrones definitivos en la página www.sorteovivienda.sanjuan.gob.ar, junto con el número con el cual cada familia participará del sorteo.

Por último, el sorteo se realizará en la Caja de Acción Social, el jueves 28 de enero. En el marco de la pandemia por COVID-19, no está permitida la asistencia del público a la Caja de Acción Social. Por esto, el sorteo se transmitirá en vivo a través de Si San Juan, el canal oficial del Gobierno de San Juan. Además, el listado de ganadores se publicará oportunamente en la página web.

Los complejos

Barrio La Alameda

Está ubicado en la localidad de Villa Pituil, en el departamento de Calingasta, en la intersección de Calle Mariano Moreno y Calle Pública, sin número.

El barrio cuenta con 45 viviendas unifamiliares, pudiéndose distinguir dos prototipos de vivienda: el M-17 y M1-17. Ambos prototipos cuentan con una superficie cubierta de 52m2 y un diseño innovador. Poseen un amplio comedor al cual se le acopla la zona de baños y dos habitaciones.

Barrio Balcón de Ansilta

Está ubicado sobre Calle Echeverría sin número, en la localidad de Barreal, en Calingasta. Se trata de un complejo de 118 viviendas, de las cuales 112 fueron ejecutadas con el prototipo M-20 y 6 con el prototipo M1-20, para personas con discapacidad. Ambos prototipos tienen una superficie cubierta de 61,92m2 y sus diseños cuentan con dos dormitorios, baño y estar - comedor -cocina.

Fuente: Prensa Ministerio de Obras y Servicios Públicos