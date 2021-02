Asegura que una empleada hizo que su tía firmara un poder, domina sus bienes y no la deja visitarla

domingo, 31 de enero de 2021 19:07

Se llama Delia Navarrete y desde hace año y medio está viviendo una tortura. Es que según contó a este medio, tiene una familia muy pequeña, su tía y su prima vivían acá, mientras que ella estaba en Buenos Aires con sus dos hijos y su nieta. Su prima falleció y desde entonces su tía está en manos de una empleada doméstica a quien le firmó un poder con el que administra su jubilación, pensión y todos sus bienes.

"Todos mis parientes por parte de madre han muerto y la única tía que tengo viva es la hermana de mi mamá. Yo vivía en Buenos Aires, pero venía varias veces por año a San Juan. En el 2018, cuando vine en febrero al cumpleaños de mi tía María Rosa, conozco a esta empleada doméstica que se llama Noelia. Había entrado a trabajar con ellas hace poco ya que mi prima trabajaba en patología del Marcial Quiroga y necesitaba ayuda con la casa", contó Delia en diálogo con Diario La Provincia.

Hasta ahí, todo era normal. "Cuando me estaba volviendo a Buenos Aires me caigo en el colectivo y le cuento a mi prima que me dolía todo. Ella me dijo que también estaba adolorida de la espalda, pero nunca pensé que estaba tan mal. Éramos muy unidos pero tal vez para no preocupar no me dijo nada. El 2 de abril del 2019, me llama la empleada y me dice que mi prima estaba internada en estado de coma. Tuve un ataque de nervios y me vine. Cuando hablo con el doctor me dijo que llegó en un estado deplorable, de abandono, toda sucia, cuando ella siempre se compraba las mejores cosas, los mejores perfumes. Entré y tenía los ojos tapados con gasas, estaba ciega producto de los bichos que tenía adentro", recordó horrorizada la mujer.

El 11 de abril la mujer falleció. "Después me enteré de que hacía algunos meses la habían operado de la columna. Esta mujer la tuvo alrededor de tres días en la casa con fiebre y no llamó a una ambulancia. Tuvo un shock séptico por lo descuidada que estaba. Cuando mi prima murió vino mi hija y luego se volvió, pero yo me quedé para estar con mi tía y llevármela. Busqué a un abogado para llevármela legalmente".

Así comenzó su intento de justicia junto a un letrado que a su parecer, entorpeció más el caso. "En ese momento confiaba en él porque era mi abogado. Le di todo el dinero que me pedía e incluso le otorgué un poder pero pasaban los meses y la causa no avanzaba. Mientras tanto, la mujer esta decía que mi tía le había dado un poder y se instaló en su casa. El abogado le pidió a mi hijo que me llevara a Buenos Aires para que me calmara, pero después volví para las visitas de la asistente social. Siempre había un cuento nuevo con la causa. Sabía que mi tía estaba enferma y no me dejaban entrar a verla. Yo no lo podía creer, esta mujer se instaló hasta con sus hijos. Mi familia siempre tuvo una buena posición económica y esta tipa usa y vende toda la ropa y las joyas de mi prima. Me entero de todo por los vecinos que me conocen", aseguró la mujer.

Espera e incertidumbre

Delia decidió instalarse en un departamento céntrico hasta solucionar este calvario ya que su tía había tenido dos ACV en marzo del 2019 y en diciembre tuvo uno más. "Si yo viese que esta mujer la tratase bien, me iría tranquila y volvería cada dos o tres meses como hice siempre. Pero no la puedo dejar en estas condiciones, cada día se está enfermando más. Fui con todos sus médicos y les pregunté, ellos me confirmaron que no la llevaba. Volví con mi abogado y me contestó "si se muere, se muere". Me dio un ataque de rabia, le revoqué el poder y ahí contacté al abogado Juan Pablo Zapata".

El 24 de febrero, su tía Rosa cumple 85 años y quiere que sus últimos días de vida los pase con dignidad. "En diciembre del 2020 volvieron a internarla y los policías no me dejaban por orden de la abogada de la empleada. Soy la única pariente, ¿cómo no iba a poder entrar?. Estuvo internada 14 días, le dieron el alta el 24 de diciembre. Yo le llamaba a esta mujer todos los días para saber como estaba y como mucho me decía que estaba bien o que había comido. Hace diez días la volvieron a internar porque se cayó de la cama y nadie me decía nada. Pensé que estaba toda quebrada, habían pasado tres días y no me querían decir cómo estaba. Mi abogado consiguió un permiso y la vio, ahí me confirmaron que no estaba quebrada pero que tenía anemia e infección urinaria", relató.

La mujer no ve la hora de que todo se termine. "No sé qué pretende esta señora, ¡matarla!. Esta mujer cobra la jubilación y la pensión de mi tía. Yo me la voy a llevar a Buenos Aires, va a estar bien atendida. Tengo una casa grande y dos mujeres para que se ocupen por turnos de ella. No quiero nada de mi tía, sus bienes son de ella, yo no lo necesito. Gracias a Dios nosotros estamos bien. Solo quiero que transite bien sus últimos años porque durante toda su vida trabajó mucho", sentenció Delia.

La causa está en el 3er Juzgado de Familia, a cargo del Juez De La Torre. "Llegué al expediente en la parte de los alegatos, con las pruebas que había presentado el abogado anterior. Falta que el juez dicte sentencia, y viene demorado, está pendiente desde octubre. A mi entender se presentaron pruebas insuficientes. Una vez que salga la sentencia, si es desfavorable, apelaremos y ampliaremos el expediente", manifestó el abogado Zapata.