Tiene bebé gemelas con problemas respiratorios y por el terremoto perdió la habitación donde vivía

viernes, 29 de enero de 2021 13:37

Sus gemelas tienen apenas 11 meses de vida y son de riesgo. El pasado 18 de enero, el terremoto de 6.4 de magnitud derribó la habitación en la que vivía con su esposo, su hijito de 3 años y ambas bebés. A partir de esto se quedaron sin nada donde vivir y necesita ayuda.

"Estaba viviendo en la casa de mi suegra, se quebraron los palos y pudimos salir. Ahora me vine a la casa de mi mamá que no tiene lugar. He tenido todas las cosas afuera y a ella se le cayó la pared de su casa", lamentó Talía Ortiz a Diario La Provincia SJ.

Las cosas de ella quedaron a la intemperie después del terremoto

La mayor preocupación de la joven madre es que sus bebés son de riesgo. Ambas nacieron "con problemas respiratorias, una estuvo en terapia intensiva y la otra en terapia intermedia". Si bien ahora están en un lugar para vivir no es por mucho tiempo y por eso apeló a la solidaridad de la gente para conseguir un espacio que garantice la seguridad sanitaria, especialmente de las nenas en época de pandemia.

Es que sabe que con problemas respiratorios las dos bebés, su salud se puede complicar al estar expuesta al coronavirus.

Cualquier ayuda que se pueda brindar, llamar al 264-503-9897 o al 264-465-8628