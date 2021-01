Lila Cosma, por la muerte de su padre: "seguirás siendo mi guía"

viernes, 29 de enero de 2021 19:08

Lila Cosma, la reconocida conductora sanjuanina que sabe divertir a la audiencia de Canal 5 con su programa en las siestas, se mostró conmovida en redes sociales ante la repentina muerte de su padre, Augusto Cosma. El empresario sanjuanino dedicado desde hace años a la organización de la Feria de Artesanías, batalló contra el cáncer hasta el último momento y falleció este viernes 29 de enero.

La triste noticia se conoció debido a la carta de despedida que la joven le escribió a su padre en redes sociales, en donde dejó ver su tristeza por la gran pérdida. "La vida te arranca las personas que querés mucho de la manera más extraña e inesperada. Cierro mis ojos y escucho tu risa, tu voz tan tuya papi", comenzó escribiendo Lila.

En su carta de despedida, señaló además que como padre "me has enseñado que la vida es hermosa, que debo seguir mi sendero con honestidad y alegría, que debo ser fiel a mis principios y sobre todo, que nunca debo faltar a mis ideales y lograr si o sí mis metas. Y así lo hago y lo haré papá, sigo ese sendero que me dibujas constantemente…tú eres ese hombre fuerte y constante que admiro y respeto".

"Hiciste todo, la luchaste hasta el último minuto. Seguirás siendo mi guía para seguir luchándola en este plano terrenal. Gracias por inculcarme la cultura del esfuerzo y la pasión por lo q uno hace. Gracias por apoyarme en las decisiones q he tomado. Gracias por tu sabiduría y seguridad. Sos tan ruidoso por fuera, pero tan rico por dentro, tan sensible, tan afectivo. Te amo con todo mi ser tu hija , tu Susana como me decías a modo broma.” Ahora el que me abraza en las noches sos vos", finalizó.