Directora que renunció por la ley del Aborto: "me da tristeza no poder continuar pero tenía que dar un paso al costado"

Era la directora del hospital Marcial Quiroga, sin embargo cuando el Gobierno Nacional puso en vigencia la Ley que habilita el Aborto en todo el territorio nacional, decidió dar un paso al costado y renunciar. Inés Garcés renunció el pasado sábado, un día antes que entrara en vigencia, y el ministerio de Salud le aceptó el pedido, en la voz de la responsable de la cartera sanitaria, Alejandra Venerando.

La decisión de Garcés de dar un paso al costado llegó porque era "lo que pensaba" hacer para evitar interferir su sentimiento en contra de la ley en sus funciones como autoridad. "Siempre tuve un gran apoyo pero más allá si había apoyo o reacciones encontradas, esto no me hace especular. No coincido con la ley, tengo la oportunidad de dar un paso al costado porque no soy ginecóloga, hago otra especialidad. Institucionalmente tengo que dar un paso al costado porque la ley no concibe la objeción de conciencia institucional", comenzó explicando la ex directora del nosocomio en AM1020.

La doctora indicó que si bien no existe la objeción de conciencia institucional, sí existe en el orden de los ginecólogos y de hecho en el hospital Marcial Quiroga son "todos objetores". Por eso ellos pueden seguir en sus funciones pero ya han hecho saber a la ministra el rechazo a la ley.

"El jefe de los ginecólogos es Sebastián Conti y vino él a decirme que todos los ginecólogos en el hospital eran objetores de conciencia y habían presentado su postura a través de un expediente. Me pidieron hablar con la ministra para plantearle esto y buscar opciones para no tener problemas legales. Yo accedí, se concretó esa charla y a partir de ahí la cúpula del ministerio sabía la postura de los ginecólogos como mía", detalló resaltando que lo que presentaron desde este sector fue la posibilidad que se evalúe "como en otros países donde la ley de aborto rige, que sólo se haga en aquellos lugares donde la gente está dispuesta a realizarlo".

Por otro lado, Garcés aclaró que nunca recibió ninguna presión para que renunciara ni amenaza, pese a que hicieron una manifestación en su contra hace unos días atrás por parte de los sanjuaninos que apoyan el aborto. "Una persona de apellido Garrido que se manifestó en la puerta del hospital, pero no lo tomé como amenaza sino como manifestación. Esto no fue presionado sino que es una posición personal y se lo presenté a las autoridades el día sábado", subrayó.

El sábado en la mañana la doctora Venerando, pese a que estaba de licencia, le llamó temprano por teléfono para poder hablar de la presentación que había hecho y se la terminó aceptando. Para ello se reunieron algunos secretarios del ministerio y el asesor legal para confirmar el término en el cargo "porque no había vuelta atrás".

Ante este escenario, ella volverá a sus funciones dentro del área del quemado, que era lo que cumplía antes de trabajar como directora del nosocomio.

"En el hospital tengo un cargo titularizado. Tengo un cargo de hace 30 años, vuelvo al cargo. Seguiré trabajando en lo mio, en el Servicio del Quemado, fui jefa de Quirófano. Puedo llegar a un lugar donde las autoridades me designen. No tengo problema", detalló.

Por último repitió nuevamente que cuando la ley del aborto estaba en pleno proceso de tratamiento ella manifestó "que no iba a poder cumplir con las funciones en el cargo" y por eso decidió renunciar. "Me siento tranquila en lo personal pero triste en lo institucional. Son funciones que me gustan, las estudié para estar en el cargo, me gustaba. Da tristeza no poder continuarlo pero ante una situación legal tengo que dar un paso al costado y darle lugar a quien pueda ejercerlo, cumpliendo con la ley. Esta ley no la puedo cumplir", finalizó.