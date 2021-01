Fuerte tormenta azotó a Sarmiento y Pocito

lunes, 25 de enero de 2021 16:13

Una fuerte tormenta azotó a San Juan en la siesta de este lunes. Según informaron desde las Comisarías 7, 8, Subcomisaría Médano de Oro y Los Berros, la "precipitación fue intensa" y copiosa pero sin caída de piedra.

Desde la Comisaría 7 de Pocito indicaron a Diario La Provincia SJ que en el centro del departamento no se registró precipitaciones pero sí para la zona de Carpintería aunque aún no saben los daños que pudo haber provocado y que se encuentran los móviles en las calles.

Desde la comisaría 8 de Sarmiento informaron que "llovió como 2 horas y fue bien fuerte" y temen que en las próximas horas baje la creciente. "Por ahora no hemos podido hacer relevamiento porque nuestro móvil tiene problemas y está en el taller", indicaron.

Se calcula que el agua más intensa cayó en Colonia Sur, Colonia Norte y Cochagual, que es precisamente la zona que quedó más afectada con el terremoto del lunes pasado.

Por su parte desde la Subcomisaria José Soria de Los Berros informaron que "ha llovido pero no ha sido intensa sino más bien normal sin caída de piedra y con viento del sector sur".

Por otro lado, desde la Comisaria de Médano de Oro advirtieron que registraron "tormentas fuerte" y "está cayendo mucha agua pero no hubo caída de piedra". "A la base no han llamado y desde el 911 no nos comisionan todavía por pedido de asistencia a algún vecino. Por eso mis compañeros ahora han salido de recorrida para ver si hay damnificados", explicaron.

La Dirección de Protección Civil informó que a partir de la tarde noche de hoy lunes 25 y durante todo el día de mañana martes 26 de enero, se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas para todo el territorio provincial, algunas localmente intensas.

Las mismas podrían estar acompañadas de ráfagas fuertes de viento, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes precipitaciones en periodos cortos. En los niveles altos, especialmente sobre los 3.500 msnm, podrían ocurrir nevadas.