Advierten que los jóvenes en San Juan "buscan información para fabricar sus propias drogas”

lunes, 25 de enero de 2021 00:00

Las “mezclas” de bebidas alcohólicas o incluso con estupefacientes, es una combinación que puede llegar a ser mortal. Lamentablemente se está dando entre los jóvenes cuando se juntan en reuniones, en busca de diversión.

“Las bebidas estimulantes contienen cafeína y taurina que son estimulantes del sistema nervioso, estas combinaciones son muy peligrosas para el cerebro del chico que está en desarrollo”, comenzó explicando la jefa de la sección adolescencia de la Dirección de Materno Infancia perteneciente Ministerio de Salud Pública, Ana Zimmermann, a Diario La Provincia SJ.

Luego explicó que, “éstas provocan un estado de alerta y los chicos pasan muchas horas despiertos, motivados, lo que hace que tengan consecuencias para sus conductas posteriores”.

Esto genera una seria preocupación, ya que, según la experta en adolescencia, “los jóvenes buscan información para fabricar sus propias drogas”, con diferentes principios activos. “La efedrina o pseudo efedrina la cocinan en sus casas y las mezclan en las jarras locas. Cuando los chicos van al hospital por consumo excesivo de alcohol, descubrimos qué consumió. Ya se están fabricando drogas nuevas”, reveló.

Para la especialista, estas acciones representan un desafío para la salud pública, ya que es todo es muy dinámico. Otra de las sustancias que menciona Zimmermann es el viagra, que relaciona con la dimensión sexual de los adolescentes en una etapa temprana de su desarrollo.

Además, señala que los adolescentes no tienen mayores dificultades para comprar alcohol. “Hoy por hoy son mucho más accesibles que en épocas anteriores tanto por el precio y los lugares donde se puede conseguir. Si bien están prohibidas para menores es fácil conseguirla en un quiosco y muchas veces es el adulto el que se la facilita”, dijo. En consecuencia, enfatizó en la responsabilidad de los mayores para mitigar esta situación: “tenemos que apelar a los adultos para prevenirlo porque muchos lo naturalizan, lo minimizan o lo ven como parte del crecimiento. A veces los padres no ponen o no tiene herramientas para poner límites”.

Zimmermann aseguró que son múltiples los factores que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con adolescentes. “Suele ser un momento de la vida donde hay varios riesgos, pocas posibilidades de conseguir empleo, hay muchas desigualdades y mucha vulnerabilidad en este grupo etario en lo que respecta a la violencia, rupturas de pareja y al planteo del proyecto de vida”, expresó.

Otra de las características que señala la psicóloga es el miedo a quedar afuera de los grupos de pares, por diversos motivos: la ropa lo se usa, lo que se dice, lo que se hace, el celular o las costumbres en general. “El alcohol es el que reúne aglutina es el que me hace sentir incluido. Y hay chicos que están dispuestos a pagar cualquier precio para pertenecer a un grupo”, aseguró.

La situación sanitaria actual también ha representado un obstáculo para la el desarrollo de muchos adolescentes. Para Ana, esta pandemia es un gran desafío para la adolescencia y la juventud.

“No todos han podido adaptarse, la forma de crear su identidad es afuera y con sus pares y estar encerrados ha sido muy contradictorio para el desarrollo de su adolescencia”, señaló destacando que, “esto ha generado muchísima tristeza e incertidumbre, desmotivación, depresión, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, violencia y conflictos familiares que hay muchas denuncias”.

Estos comportamientos excesivos, no solo pueden tener consecuencias mientras duren los efectos de la mezcla, sino que, el consumo habitual de estos cócteles puede traer problemas muchos más graves en el futuro. “Puede ser la puerta a trastornos mentales, a deterioros cognitivos o deterioros en el pensamiento, perdida de atención y de memoria, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje porque el adolescente está en plena etapa de desarrollo”, advirtió.

Actualmente se encuentra trabajando en la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes, bajo la dirección del pediatra Juan Carlos Escobar, en todo lo que respecta a la salud integral, embarazo, prevención del abuso sexual, diversidad sexual y que también cuenta con una línea de cuidado de masculinidades. Además, durante el 2020 han trabajado con los “espacios amigables” para adolescentes que están en los centros de salud. “Son 22 en la provincia, cada uno con sus equipos interdisciplinarios con psicólogos, médicos y trabajadores sociales”, contó.

También disponen de líneas virtuales con el programa “Yo te escucho” de salud mental, donde se puede llamas para evacuar dudas o para ser contenido por los psicólogos del ministerio.