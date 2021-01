San Juan registró la mayor temperatura en un domingo marcado por el calor en todo el país

domingo, 24 de enero de 2021 19:03

La ciudad de San Juan registró hoy la temperatura más alta del país con 40,4 grados, según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que la ciudad de Buenos Aires está atravesando su primera ola de calor del año al haberse cumplido este mediodía el requisito de tres días consecutivos con mínimas no inferiores a 22ºC.



El ranking de temperaturas difundido hoy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) era encabezado por la ciudad de San Juan con 40,4 grados, seguido por San Martín, en Mendoza, con 39, mientras la ciudad de Buenos Aires registró 34,8 según la actualización de la hora 16.



La tercera del ranking elaborado por el SMN fue La Rioja capital, con una temperatura de 38,4ºC, seguida por Mendoza Capital con 37,8ºC y la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, tuvo hoy un pico de 37,5ºC y una sensación térmica de 43,6ºC.



En la provincia de Buenos Aires la temperatura más alta se registró en Bahía Blanca con 37,2ºC, mientras que Villa Reynolds en San Luis llegó a los 36,6.



En tanto, la localidad bonaerense de Morón marcó 35ºC, Merlo 34,9 y Sauce Viejo en Santa Fe 34,8 con una térmica de 39,9 y San Luis 34,8 y 38,4 de térmica.



A las 11 de esta mañana, seis de cada 10 estaciones meteorológicas del país registraban temperaturas superiores a los 30 grados, según el ranking que actualiza cada hora el SMN.



En cambio, las temperaturas más bajas, siempre según la actualización de las 16, se registraban en la capital fueguina, Ushuaia, con 18,7ºC; en la localidad jujeña de La Quiaca, con 14,5º y en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego) con 13º.



Además del alerta naranja por altas temperaturas, la ciudad de Buenos Aires está atravesando su primera ola de calor del año, al haberse cumplido este mediodía el requisito de tres días consecutivos con mínimas no inferiores a 22ºC y máximas que superen los 32,3ºC, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.



Las temperaturas mínimas registradas entre el viernes y hoy fueron 22,6, 24,3 y 25,5 consecutivamente; mientras que las máximas alcanzaron 32.3ºC hace dos días, 33,9 ayer y este mediodía ya hacía 32,6.



En la Ciudad y el área metropolitana recién se esperan algunas lluvias y tormentas para el martes, que también alcanzarían el sur de Santa Fe y Entre Ríos, y algunas de las provincias del norte del país.



El organismo advirtió hoy que hasta el martes las temperaturas superarán los 32 grados, con lo cual los especialistas reiteraron las recomendaciones para evitar un golpe de calor y los problemas que ocasiona en la salud.



El nivel de alerta naranja de Alerta Temprana por Ola de Calor y Salud (SAT-OCS) -el penúltimo en orden creciente-, implica un "Efecto moderado-alto" para la salud, pudiendo "ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".



El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para cuidar la piel, "evitar el golpe de calor, la deshidratación y otros problemas de salud" estos días de altas temperaturas.



"Protegete del sol y del calor: evitá la exposición entre las 10 y las 16, quedate preferentemente a la sombra y permanecé en espacios ventilados", dice el video explicativo que posteó esta mañana en sus redes el Ministerio de Salud.



En su página web, la cartera advierte que en caso de ola de calor como la que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, el centro y norte del país es necesario prevenir el golpe de calor y el agotamiento por calor, que son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en estos contextos.



En estas situaciones, se agregó, el organismo tiene dificultades para regular la temperatura corporal que puede alcanzar los 40° C o más.



El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor, al que hay que reconocer para prevenir una situación más grave y cuyos síntomas son: sudoración excesiva; piel pálida y fresca; sensación de calor sofocante; sed intensa y sequedad en la boca; calambres musculares, agotamiento, cansancio o debilidad; dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos; dolor de cabeza, irritabilidad, mareos o desmayo.



En el caso del golpe de calor propiamente dicho, los síntomas son: temperatura del cuerpo 39-40°C o mayor (medida en la axila), piel roja caliente y seca (se agota la transpiración), respiración y frecuencia cardiaca acelerada, dolor palpitante de cabeza, alteración del estado mental y del comportamiento (vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento) y convulsiones.



Los grupos poblacionales más vulnerables al golpe de calor son los menores de cinco años y más aún los menores de un año y los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas (cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras), con fiebre o diarrea por otra causa, las que presentan obesidad o desnutrición y las que tienen la piel quemada por el sol.



Para evitar estos cuadros es importante cuidar la hidratación y la alimentación, consumir agua segura y jugos naturales durante el día; no tomar bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes), muy frías o calientes; preferir las comidas frescas y livianas a las pesadas; reducir la actividad física; cubrirse la cabeza con un gorro o pañuelo al salir y llevar agua para mantenerse hidratado.