Miguelón, el hincha que moviliza a la familia verdinegra para ayudar con los damnificados por el sismo

Para muchos, el verde y el negro son solo colores. Para Miguelón Castro representan uno de sus amores más grandes: San Martín. Muchos hinchas lo deben conocer ya que cuando el equipo viene de jugar afuera, sin importar cómo haya terminado el marcador, ni la hora ni quién lo acompañe, él agarra sus banderas y va a recibir al colectivo. En un momento difícil para muchos sanjuaninos decidió poner en marcha a su "familia verdinegra" para ayudar a quienes lo perdieron todo.

Los jugadores saben responder al afecto de aquellos hinchas que los acompañan sin importar el resultado.

"No nací en familia verdinegra, pero mis hijas sí lo son. Fueron mis amigos quienes me llevaron por primera vez a la cancha, desde ahí fui siempre", recordó Miguelón en diálogo con Diario La Provincia SJ. "Me gusta ir a recibirlos porque es una pasión. Ellos me reconocen, saben sobre mi pasión y muchas veces me han regalado sus camisetas".

Él fue el único esperando al equipo en las primeras horas del lunes pasado en las afueras del aeropuerto.

El amor por el club sumado a las cuestionables decisiones que se toman muchas veces en la adolescencia, lo llevaron a hacer la locura más linda de su vida. "Con 15 años me fui solo, sin conocer a nadie, al festejo por el ascenso del 2011. Llegué hasta el aeropuerto y me subí al camión de los bomberos con los jugadores. Un hincha sabe lo que significa un ascenso y ese es un recuerdo que guardo con mucha emoción. En esa época no había celulares de alta tecnología pero no sé cómo encontré un video en el que salgo tocando el bombo. No lo olvidaré nunca".

El estar arriba de esa autobomba es uno de sus recuerdos más preciados con el Verdinegro.

La fuerza tras la tragedia

El lunes pasado, un terremoto de 6.4 grados le quitó todo lo que tenían a cientos de familias y él decidió poner manos a la obra. "A uno de mis hermanos que vive en Colonia Fiscal se le cayó la casa. Nosotros fuimos a ayudarle y cuando volvíamos con mi familia, la ruta estaba cortada y tuvimos que ir por Carpintería. Ahí vimos muchas casas caídas".

Fue así como junto a su familia y a un grupo de hinchas decidió iniciar una campaña para recolectar todo lo que pudieran para colaborar con la gente que está sufriendo. "Este sábado también vamos a estar desde las 19.00 hasta las 22.00 en le portón del club por calle Entre Ríos. Seguimos recibiendo y catalogando para poder repartir en la zona de Pocito".

Quien pueda colaborar, puede acercar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de higiene, ropa calzados. En caso de tener donaciones pero no poder acercarse por el club, pueden comunicarse con Miguelón al 2645763323.

Sin dudas un hincha que ha demostrado estar en las buenas y en las malas mucho más.