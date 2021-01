Angaco registró que en el 95% de las casas dañadas por el terremoto, viven al menos 3 niños

sábado, 23 de enero de 2021 12:21

El intendente de Angaco, Carlos Maza, relevó los daños producidos por el terremoto del pasado lunes, a través de la Dirección de Acción Social, y registró que un centenar de viviendas quedaron considerablemente dañadas tras el fuerte sismo. En el operativo participó el Equipo de Emergencia Municipal, Seguridad Municipal, Comisaría 20º, salud pública y personal del municipio.

Según informó FM Angaco Noticias, el operativo se llevó a cabo basándose en pedidos de vecinos, sectores vulnerables, denuncias y avisos a la comisaría, de lo producido en las viviendas mediante un abordaje social. De esta forma se conoció que el 65% presentó daños como fisuras y grietas en paredes internas; el 35% presentó derrumbes de paredes y techo en las viviendas que habitan. El 95% de los casos relevados habitan no menos de tres menores; el 75% de los adultos no tienen un empleo formal. No se registraron víctimas fatales, ni personas para asistencia médica de urgencia, entre los datos más relevantes obtenidos del informe.

“Lo mejor en estas situaciones es que nos informemos por fuentes oficiales, llevar calma y tranquilidad. Estamos en una situación compleja y ante ello, entiendo que el camino es el del trabajo conjunto entre municipio y provincia. Es bueno mantener una comunicación efectiva y ágil para llegar a la comunidad de nuestro departamento. Pedí a cada integrante del equipo municipal estar atentos ante cualquier suceso, activando de ser necesario nuevamente los protocolos establecidos", dijo el jefe comunal.

El informe de los casos visitados mediante, arrojó que se visitaron más de 100 familias, las cuales habitan viviendas muy precarias, ranchos de caña, adobe y barro. En este marco, desde el municipio se informó que se encuentran abiertas las líneas de comunicación vía WhatsApp, redes sociales, comisaría y hospital compartidas por los medios locales para informar ante cualquier suceso producto de eventos naturales con la finalidad de llegar lo antes posible al lugar de los hechos con los equipos correspondientes.