Monseñor Lozano, en su recorrida por la Rinconada: "me conmueve la unidad de las familias"

miércoles, 20 de enero de 2021 11:56

Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, visitó este miércoles la zona de La Rinconada en Pocito, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 6.4 del pasado lunes. Conmovido, destacó que estuvo en contacto con familias para tomar nota de los elementos que desde Caritas y delegaciones parroquiales se puede aportar para que puedan atravesar estos día críticos.

En diálogo con radio AM1020 dijo que este terremoto "fue el primero que viví acá. Fue muy intenso, tengo la impresión de ese momento y ahora quiero poner la cabeza en otra cosa". En esta mañana, con su equipo estuvo en sectores de la localidad. "Me impresionó ver las camas debajo de árboles y en las veredas. Ver sus casas destruidas y otras con vulnerabilidad, con peligro de derrumbe. Rescataron lo que pudieron; se les ha roto la vajilla y la ropa está imposible de usar ya que fue rescatada debajo de escombros. Es una situación delicada", destacó.

Señaló que tras hablar con los damnificados, "se mostraron agradecidos a Dios por no tener víctimas fatales. Me compartían la alegría de estar bien con los niños que providencialmente no estaban en la cama. Tienen entereza y la fe y confianza en Dios; también la confianza en la familia. Vivían en dos o tres casas en núcleos familiares y se pusieron de acuerdo de habitar en estos días debajo de una mora. Están esperando una solución para su vivienda, no tienen cobertura de salud, entre otras cosas".

Lozano marcó que "vamos a estar tomando nota de algunas situaciones en las que no se hizo relevamiento aún de autoridades y vamos a ayudar en lo que se pueda. También estamos conversando con los responsables del operativo para colaborar. Después, iremos a Media Agua y Los Berros a escuchar, alentar y estar en contacto cercano y con los que sirven a otros en este momento tan complejo".