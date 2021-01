Esperan que las réplicas por el terremoto en San Juan puedan producirse hasta por 6 meses

martes, 19 de enero de 2021 14:16

Al menos 50 réplicas ya fueron registradas como consecuencia del sismo que se produjo anoche a 57 kilómetros al sudoeste de la capital de San Juan, que alcanzó 6,4 grados en la escala de Richter, y solo hubo que lamentar cinco heridos leves, según informaron fuentes provinciales y del Instituto Nacional de Previsión Sísmica (Inpres).

Por lo sucedido, según indicaron fuentes oficiales a Télam, el presidente Alberto Fernández modificó su agenda y partirá a las 14.30 desde el aeropuerto de El Palomar rumbo a esa provincia para interiorizarse de la situación tras el sismo.

En tanto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, informó en una conferencia de prensa que hubo 5 heridos leves, 19 familias evacuadas y contados daños en casas particulares para los que se destinarán 100 millones de pesos para la reconstrucción.

"No reportamos daños personales de consideración, sólo dos chicos con traumatismos leves y dos personas mayores con traumatismos de mayor significación pero cada uno de ellos superando la situación. Los cuatro del departamento de Pocitos", aseguró Uñac y destacó que "no ha habido gracias a Dios ninguna víctima fatal".

Uñac aseveró que no tuvieron que lamentarse víctimas fatales gracias a "la decisión que se ha tomado durante varias décadas en la provincia de San Juan con el código edilicio que es bastante estricto y que tiene mayores costos que la construcción de cualquier otra ciudad o provincia, pero que para una zona naturalmente sísmica tiene estos resultados".

"Hemos tenido un terremoto de una impresionante magnitud, hemos visto daños en calles, en casas o en supermercados, pero ha permitido la infraestructura una resistencia que se importante señalar", resaltó.

Por otra parte, el geofísico del Inpres, Gerardo Sánchez, confirmó a Télam que "las réplicas percibidas fueron al menos 12 y no percibidas llevamos más de 50 pero hasta el momento no podemos precisar el número exacto porque estamos procesando y actualizando la información a medida que vamos recibiendo".

En la misma línea, el especialista indicó que basándose en sismos como el ocurrido en Salta en el 2010, que fue de una magnitud de 6.1 grados, o el de Jujuy del 2011, que fue de 5.9 grados, "esto podría tener réplicas de acá a seis meses, que van a disminuir a medida que pasa el tiempo".

Sánchez añadió que la réplica más fuerte "ya ocurrió a las 00.37 horas y fue de una magnitud de 4.9 grados, por lo menos, es la que esperamos como la más fuerte, no esperamos una réplica con magnitud mayor".

Y aclaró: "Aunque no es concluyente que no pueda ocurrir en los patrones normales no estaría siendo lo común (que se registre una de mayor intensidad)".

Como consecuencia del cimbronazo, el temblor fue percibido en las provincias de Cuyo e incluso en edificios altos de Córdoba, La Rioja y Entre Ríos.

En cuanto a la evaluación de los daños, el secretario de seguridad de San Juan, Carlos Munisaga, aseguró que el sismo no provocó "muertos ni heridos graves", y de hecho ya "no hay internados", pero si que ocasionó "daños en la habitabilidad" de unas "15 o 20 viviendas precarias por departamento".

En tanto, en la provincia de Mendoza se reportaron al menos doce derrumbes menores, según confirmaron voceros de Defensa Civil de la provincia cuyana.

Las Heras fue el departamento que más daños registró y según el reporte brindado por Defensa Civil, sufrió el derrumbe de una medianera, canto rodado (Uspallata), desprendimiento de techo, una mampostería, dos techos y una pared agrietada.

Además, en Maipú se registró el derrumbe de una vivienda, mientras que en Guaymallén una vivienda sufrió el agrietamiento en dos paredes y en Junín, caída de canto rodado.

"En ninguno de los casos reportados por los coordinadores municipales hubo que lamentar víctimas humanas", indicaron los voceros.

El sismo de 6,4 grados en la escala de Richter se produjo en los últimos minutos de ayer y tuvo su epicentro en la localidad sanjuanina de Villa Media Agua, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Horas después, hubo otros dos movimientos telúricos, una replica de 4,4 grados a 93 kilómetros al este de San Juan a las 0:03; y otra de 5,1 a las 0:37 a 42 kilómetros al sudoeste de la capital sanjuanina y a 44 km al noroeste de Villa Media Agua.

El cimbronazo generó olas en las piletas de natación de varias viviendas, hizo pendular lámparas y puso en alerta a las mascotas, de acuerdo a los reportes de sanjuaninos, mendocinos y pobladores de Córdoba y San Luis.

Según el Inpres, el sismo se produjo exactamente a las 23:46:20 del lunes 18 de enero, a una profundidad de 8 kilómetros, a 57 kilómetros al sudoeste de San Juan capital, y a 113 kilómetros al norte de Mendoza.