Aseguran que el Centro Cívico no sufrió daños estructurales

martes, 19 de enero de 2021 13:57

Tras el fuerte movimiento sísmico ocurrido en la noche del lunes, personal de Control Operativo trabajó inmediatamente en el relevamiento del edificio que alberga a la administración pública, el Centro Cívico.

Según comentó el director de la DCO, Andrés Sastriques, “luego del sismo, comenzamos con un recorrido del edificio para detectar las primeras fallas. Tras contactarnos con el personal de seguridad y conocer su buen estado de salud; comenzamos a recorrer sala de bombas, azotea y subsuelos, desconectando dispensers y otros artefactos eléctricos”.

A primera hora, personal de repartición mencionada conjuntamente con la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano realizaron un relevamiento y control edilicio donde detectaron únicamente daños de carácter estético. Sastriques detalló al respecto: “Las estructuras están intactas, Planeamiento asegura que el edificio está para su ocupación inmediata. Los daños son estéticos, es decir, revestimientos, revoques, cielorrasos, cerámicos, placas de mármol que se cayeron. Dentro de las oficinas, armarios y otros muebles”.

Teniendo en cuenta que el Centro Cívico es un edificio de cinco pisos con doble altura, la oscilación es bastante alta. Sin embargo, los servicios de electricidad, servidores, cloacas, agua, etc. funcionaron y continúan funcionando con normalidad. No se han reportado daños mayores. Es necesario destacar e insistir al personal que trabaja en el edificio que evite colocar en las oficinas objetos en altura (macetas, expedientes, cajas, etc.) que sobrepasen la cabeza. Esto puede provocar lesiones ante un evento sísmico.

Para finalizar Andrés Sastriques destacó que “el personal continuará trabajando en la revisación y detección de daños para establecer el alcance y los arreglos correspondientes para tener el edificio operativo en un 100%”.