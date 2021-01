RTO en San Juan: tras una caída del 30% en la demanda, esperan que el panorama se revierta

lunes, 18 de enero de 2021 00:00

En un año difícil en lo económico, marcado por la pandemia, la Revisión Técnica Obligatoria sufrió una fuerte caída y esperan revertir el panorama ahora en enero y en los próximos meses. Desde el taller Revisión Técnica San Juan estiman que la disminución fue del 30% en las verificaciones técnicas durante el 2020.

“Si bien éstas son épocas de mayor demanda, no hemos podido lograr recuperar, ni siquiera tenemos la misma demanda que tuvimos el año pasado para esta fecha”, expresó Esteban Lavado, gerente del taller. Al respecto agregó que, “hubo vencimientos de obleas y hay gente que no ha renovado o han parado alguno de los vehículos que tenían en sus casas. Eso hace que disminuya la frecuencia con la que viene al taller”.

Las tarifas para particulares son de 2200, una camioneta o utilitario o jumper 2700, o las casas rodantes que son comunes en verano si superan los 3500 kg, cuestan 3400 pesos.

Los protocolos han introducido cambios importantes en el trabajo cotidiano del taller. “Los que se manejan son los de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Central Ejecutiva Nacional de Transporte y procuran tener el contacto mínimo para resguardar al cliente y a las personas que estamos trabajando acá”, detalló. Estos cambios van desde una cantidad limitada de personas en la sala de espera, hasta un sistema de turnos completamente automatizado que recibe 12 turnos cada media hora.

Lo primero que se realiza es la parte administrativa, que consiste en la documentación para chequear que los vehículos no tengan pedido de captura o denuncia de venta. El taller cuenta con dos líneas operativas que permite la verificación de dos vehículos a la vez con una demora de 5 minutos aproximadamente. “Son líneas muy modernas que consisten en pruebas de alineación y amortiguación, además de las pruebas visuales donde se chequean las luces. Luego freno del tren delantero y trasero, emisión de gases y holgura del tren delantero. Además de los elementos de seguridad como cinturones, balizas y matafuegos”, contó el técnico.

Al final la entrega del certificado que puede ser apto, con un provisorio de 60 días si tiene fallas leves o ha sido rechazado cuando son más graves, por lo que el vehículo debe ir directamente al taller mecánico.

“Las fallas más comunes y graves son el sistema de frenos. La gente no se da cuenta que el vehículo no frena o no la hace como debería hacerlo”, señaló. Otro de los problemas frecuentes que tienen los conductores es el sistema de dirección. “Si se corta la dirección se puede perder el control del vehículo y tener un accidente”, advirtió Esteban Lavado.

Por último, especifico que en casos muy puntuales se ingresa al vehículo que hay gente que le da miedo pasar por la fosa. “En tal caso disponemos de aerosoles con alcohol y barbijos, desinfectamos al entrar y salir. Tratamos que no sea así”, finalizó.