Jorge, el sanjuanino que es "marido de alquiler" en España y causa furor

sábado, 16 de enero de 2021 08:10

Cuando vivía en Pocito, San Juan, siempre trabajó en la producción de ladrillos pero el sueño de tener una mejor vida lo llevó la cruzar el charco con toda su familia y volver a empezar en España. Ahora, a 23 años de aquella hazaña, su vida le vuelve a dar una nueva oportunidad de la mano de un emprendimiento tendencia: un “marido de alquiler”.

Esa es la historia de Jorge Orlando Vergara, el sanjuanino que apostó junto a su esposa e hijos por el insólito trabajo y gracias a un slogan que ya patentó, recorre toda España en su camioneta, en la que asegura “lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros”.

“En San Juan trabajaba el barro y cuando llegué a España lo seguimos haciendo, siempre aposté a lo propio, primero con mi hermano tuvimos nuestra empresa de ladrillos acá, y hace diez año me animé a sumarme a lo que se conoce como “marido de alquiler”. Lo hablamos con mi esposa y ella me apoyó siempre. Es mucha la competencia, por eso tuvimos que darle una vuelta y todo fue más allá de lo que pensamos”, aseguró Jorge, con la emoción del momento, a Diario La Provincia SJ.

Un marido de alquiler es un hombre que se encarga de hacer o reparar todo lo que tiene que ver con electricidad, cañerías, albañilería, pintura, jardinería y hasta limpieza. En resumen, todo lo llamado “chapuzas domésticas”, que llevan a un hogar a funcionar correctamente. De esos emprendimientos, en España abundan, sin embargo la idea de Jorge de aclarar que hace lo que los maridos no, hizo que miles de personas se interesaran en los servicios.

“Ploteamos el vehículo y comenzamos a salir por las calles. Antes no teníamos eso y fue entonces que empezó a llamar la atención. Nos veían pasar y nos sacaban fotos, hasta que un medio de acá de Málaga nos vio y nos llamó. Ahí empezó toda la locura, en sólo días hemos dado muchas entrevistas y ahora el teléfono no para de sonar. Me preguntan ¿Jorge, cómo es eso que haces lo que los maridos no?, causa mucha gracia”, señaló con alegría por todo lo que su idea provocó.

“Quieren saber más, porque acá “maridos de alquiler” hay en todos lados, y se entiende como la persona que hace lo de la casa, pero nosotros hacemos lo que los maridos no, entonces eso causa curiosidad. Más allá de cualquier cosa que puedan pensar, nos dedicamos a lo mismo que todos los demás, incluso hacemos hasta mudanzas y todo con el mayor profesionalismo y cuidados que el cliente merece. España ya la recorrimos toda en la camioneta”, agregó.

Además de trabajar en la producción de ladrillos, y ahora de marido en alquiler, la llegada a un nuevo país le marcó muchos desafíos por lo que también se desempeñó como florista en una época y así ganó más conocidos. "Somos como todo argentino, alegre, llegamos y además de trabajar le hacemos pasar un lindo momento, es divertido, y eso les gusta. Acá son más serios y se sorprenden de las ocurrencias, todo es lindo".

Siempre gracias a sus ideas y emprendedurismo, Jorge se enorgullece que pudo criar a sus hijos y no se arrepiente de haber seguido su vida en España, aunque asegura que todo lo que logró fue a pulso y que nadie le regaló nada.

“Pasamos momentos muy divertidos, a veces a mi hija le da vergüenza ir arriba porque por donde pasemos nos sacan fotos. Además, es real que la mayoría de los clientes que tenemos, son mujeres y un porcentaje de ellas son divorciadas, hay muchos hombres que les choca ver el slogan pero a otros les divierte también, tenemos de todo. El gran sueño que tengo es que la empresa siga creciendo y pueda expandirse en todo sentido, es lo que me gustaría lograr, seguir sentando mis bases en España, de esta manera”, finalizó con esperanza y orgullo.