Madre del joven fallecido en la tragedia de Caucete: "nada me lo va a devolver pero yo quiero justicia"

En las primeras horas del pasado lunes un trágico accidente en la Ruta 20 se cobró la vida de dos jóvenes: Juan Ignacio Lima, de 25 años y José Nicolás Jofre Agüero de 22 años. La camioneta contra la que impactaron era conducida por Emanuel Juan Mario Sánchez, de 25 años.

El único sobreviviente fue el conductor del auto Nicolás Montaño, de 30 años, quien sufrió fractura de miembro inferior izquierdo (fémur) y politraumatismo.

"Me siento mal, es mi hijo. Obviamente no me van a devolver a mi hijo pero pido justicia por ese hombre. El comisario Romero me atendió muy bien dijo que iba muy fuerte. No ha frenado en ningún momento. Ha declarado el chico Montaño que en ningún momento vio una luz por la ruta. Es el chico que sobrevivió y al que ayer le tomaron declaración", contó Graciela Agüero, la madre de José Nicolás a AM1020.

"Pido justicia por mi hijo. Venía cruzando la loma de burro que hay en la calle La Plata antes de llegar a la Ruta 20. Supuestamente frenaron para ver y no vieron ninguna luz. El chico arrancó y sintieron el impacto, él no se acuerda nada más. Los chicos fallecieron en el acto, mi hijo venía de acompañante", agregó.

Lo que sigue

Con respecto al caso, la letrada a cargo de la querella elevará una solicitud a la justicia. "Vamos a pedir que un perito analice las cámaras de seguridad ya que hay un laboratorio específico de accidentología en la Policía de San Juan. Como la familia es muy humilde, vamos a pedir que se constituya un perito de parte", señaló Filomena Noriega a Diario La Provincia SJ.

"Por otra parte vamos pedir el protocolo de autopsia y vamos a instar a que le otorguen la partida de defunción a la familia y que le entreguen el cuerpo ya que va a estar en depósito cerca de 20 días, hasta que consigan dinero para comprar un nicho", agregó.

Este jueves, el conductor de la camioneta que había quedado detenido, recuperó la libertad. "Según los primeros datos, las pericias toxicológicas arrojaron que no tenía alcohol en sangre, ahora falta saber los resultados que arroje la autopsia de los chicos", afirmó la letrada.

De acuerdo a lo que pudo apreciarse en el video de seguridad, la camioneta Chevrolet Blazer se dirigía por Ruta, desde Capital a Caucete, y el auto Fiat Regata se asoma para cruzar por calle La Plata en dirección al departamento San Martín. Nada pudieron hacer los dos vehículos para evitar el choque que fue violentísimo y a metros de una parada de colectivos.