Vuelta de los cines: en San Juan habrá una reunión para analizar la reapertura

Este miércoles se conoció que las entidades representativas de la exhibición cinematográfica presentaron el protocolo para la reapertura de salas de cines en todo el país, después de más de diez meses de mantener sus puertas cerradas. Con las primeras provincias que ya dieron un paso adelante y aprobaron la vuelta de los cines, en San Juan habrá una reunión para analizar el protocolo y la situación sanitaria.

Así lo adelantaron desde Cinemacenter, quienes mantendrán una nueva conversación con autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura, para tratar puntos claves del protocolo. Además, aseguraron que desde la provincia hay buen ánimo con el sector y por eso creen que la reunión será beneficiosa.

"Desde hace un tiempo venimos hablando con la Secretaría de Cultura y de por sí en San Juan, aparte de que el público disfruta del cine, debemos reconocer que hay un fuerte apoyo desde Cultura a la actividad. Por eso, cuando estén los permisos a nivel nacional o sea posible la autorización, y sanitariamente las condiciones estén dadas en San Juan también, podamos proceder a la apertura", aseguró Gabriela Zamora, gerente comercial de Cinemacenter, a Diario La Provincia SJ.

En este marco, señaló que gracias a la buena relación que el sector mantiene con autoridades del Ministerio, "hoy estuvimos hablando y quedamos en que la semana que viene tendremos una nueva conversación para ver si se puede avanzar en la plaza".

En este marco, al referente del sector señaló que el protocolo presentado apunta a que se produzca una apertura en las salas de cine, a nivel nacional. En los últimos días, provincias como Entre Ríos, Chubut, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba se volcaron a la reapertura, aunque eso también implica riesgos a los que no se quieren llegar.

"Estamos impulsando una apertura general porque lamentablemente ha pasado que algunas provincias abrieron, y al no estar abiertos la mayoría de los cines del país, no hay estrenos, la convocatoria es baja y terminan cerrando. No queremos que se cierre ningún cine y para eso la apertura tiene que ser federal", señaló Zamora.

Y agregó que "sabemos que la recuperación va a ser lenta porque no sólo depende de Argentina. El que a nivel mundial se hayan parado también las producciones cinematográficas, hay menos cantidad de películas hasta que todo se estabilice. Eso deberá ir acompañando en todo sentido, contamos con el acompañamiento del sector público, también. No es algo que pasa sólo con los cines sino con todas las actividades culturales".

Protocolo

El protocolo parte del reconocimiento de que cada función "no podrá superar el 50% de la capacidad de cada sala o lo que determine cada autoridad jurisdiccional". Por cada butaca ocupada se dejarán dos butacas fijas libres tanto a ambos costados como en los mismos lugares de las filas de adelante y de atrás.

El criterio de ocupación de los asientos estará determinado también por las llamadas "burbujas sociales de recreación", que son aquellos espacios de proximidad entre personas unidas por algún vínculo que acuden juntas al cine. Esas burbujas no podrán superar las seis personas y podrán ver la película en butacas contiguas. Será posible entonces ver, una vez reabiertos los cines, que el público podrá seguir una función en soledad o como parte de esas "burbujas sociales" a partir del vínculo. La separación entre personas o entre esas "burbujas sociales" y el resto deberá ser de 1,5 metros a 2 metros.

El uso de barbijo será obligatorio en todo momento, salvo cuando se ingieran alimentos o bebidas. Los espectadores deberán luego volver a colocárselo. Las funciones tendrán un cronograma destinado a reducir al máximo los riesgos de congestionamiento o acumulación de público entre función y función, así como permitir la desinfección de las salas. Las puertas se mantendrán abiertas entre función y función durante 10 minutos por lo menos. También están contemplados los criterios expresos para garantizar la correcta ventilación de las salas.

Los empleados de los complejos serán capacitados para hacer cumplir las normas de prevención y deberán usar la app Cuidar. Para los proveedores, en tanto, se exigirá una declaración jurada de salud.