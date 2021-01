Una oración por el milagro para Tadeo, el nene sanjuanino que batalla contra la leucemia

martes, 12 de enero de 2021 17:56

Tadeo Videla es un guerrero sanjuanino que a sus 12 años no ha dejado de luchar contra una agresiva leucemia. La oración fue y es una de las fuentes de energía para él y su familia. Por eso, este martes a las 21 hs. habrá una cadena de oración para pedir el milagro de sanación para él y que lo que sea lo mejor, ocurra.

Su papá Mario Videla compartió un mensaje en el que cada palabra está llena de amor, esperanza y agradecimiento. Sólo pide seguir orando por su hijo, que atraviesa horas críticas.

"Hoy los médicos nos dijeron que son los últimos días de vida de mi hijo porque la enfermedad avanzó y, clínicamente, ya no hay cómo atacarla. Algunos me dirán que quizás no haya milagro... Pero yo creo que sí: Ya hay milagros. Independientemente del desenlace, esta titánica lucha de mi niño ha conmovido los corazones de mucha gente y, para mi asombro, ha movilizado a muchos a rezar, cada cual desde su fe", inició.

"En todo este tiempo, me emocionó gente que me dijera "yo nunca rezaba y ahora rezo por tu hijo", u otros que me digan "por tu hijo, volví a rezar después de mucho tiempo". Para muchos, Tadeo se convirtió en el punto de encuentro con Dios... Y eso es milagroso y digno de AGRADECER. Ofrezco mi gran dolor de papá por tantos niños que están ahora sufriendo como Tadeo, que el Señor los consuele y anime. Pidamos confiados al Señor que mi hijito esté bien, pase lo que pase. Mi Tadeo bello está con varias molestias pero lúcido. Queda todo en manos de Dios. Quienes puedan, participen de este momento. Desde ya, muchas gracias.".

Los que quieran sumar su rezo pueden ingresar a las 21:30 hs. aquí: el canal de YouTube del Movimiento Camino de Emaús.