Las agencias de juegos de azar se adaptan para afrontar las consecuencias de la pandemia

miércoles, 9 de septiembre de 2020 18:05

En San Juan, las agencias de juegos de azar se adaptan a la crisis para no cerrar. Así lo indicó la presidenta de la Caja de Acción Social, Claudia López, quien explicó que la situación ha llevado a muchos propietarios a adaptar sus casas para poder seguir con la venta.

"Es un sector muy vulnerables. Las agencias de quiniela se otorgan con requisitos pero es una fuente de ingresos para los que no tienen trabajo. El único ingreso es la agencia y para ellos es muy importante que cuando se reabre sean uno de los primeros sectores porque no tienen otra fuente de ingreso", explicó la funcionaria a Diario La Provincia SJ.

En San Juan hay 423 agencias y subagencias que están atendidas por sus dueños y en algunos casos tienen 1 o 2 empleados ya que amplían el trabajo con el servicio de kiosco. Ante este escenario actualmente no se están entregando más licencias desde la Caja y sí advierten que muchos locales no pudieron seguir alquilando los lugares que tenían tradicionalmente por la crisis que generó la pandemia.

"En el aislamiento anterior, que fue de 2 meses, el gobierno les dio una ayuda porque no iban a poder subsistir y con eso tiraron un poco más. Ahora fueron menos días de aislamiento y ante esto no cerraron las agencias pero sí decidieron cambiar de lugar. Los alquileres eran muy caros, y se fueron a lugares más chicos o han modificado sus casas para tener ahí la agencia", señaló López quien subrayó que gracias a esto las agencias no cerraron.

Por otro lado, indicó que "en este momento no estamos otorgando licencias porque hay bastantes agencias y deben respetar una distancia de una a otra".

Las agencias volvieron a abrir sus puertas el pasado 5 de septiembre junto con la apertura del comercio y el ingreso a la Fase 3 de aislamiento en San Juan. Durante la Fase 1 no hubo sorteos de la quiniela en San Juan y no se vendieron cartones de los juegos foráneos como Telekino, Brinco, Loto y Quini6.