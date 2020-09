Abel Hernández, con coronavirus: "fue un balde de agua fría y un golpe bajo"

miércoles, 9 de septiembre de 2020 10:43

El subsecretario de Seguridad, Abel Hernández tiene coronavirus y transita la enfermedad de manera asintomática. Más allá de ello, en una entrevista radial se mostró conmovido por el contagio y señaló que pudo haberse expuesto de más. Además, compartió sus preocupaciones.

El funcionario, dijo en Estación Claridad que recibir el resultado fue "un balde de agua fría en invierno, un golpe bajo. Estuve trabajando mucho para que las cosas salgan bien y no ser contagiado. Pensé que por cuidarme, no me iba a contagiar. Pero la vida que tiene el virus en el ambiente, hace que uno toque un paquete de pastillas y se contagie. Pero soy el único contagiado de la oficina; no hay nadie más".

Además agregó que "me siento muy bien, no tengo síntomas de nada. Sólo me pesa que el resultado de un análisis me haya detectado esta enfermedad y ser uno más de los que será estudiado por las consecuencias de portar el virus. Me duele lo que se ha publicado en medios científicos por las consecuencias del virus en el páncreas o problemas coronarios. Es lo que a uno lo alerta. Más allá de eso, estoy bien, normal".

Hernández señaló que no tuvo presunción de estar infectado. "Nunca sospeché que tenía coronavirus. Soy uno de los tantos sanjuaninos que sufre de alergias en esta época, con el polvillo. Y lo que estuve con el barbijo, no lo sufrí. Tengo buen gusto, olfato y deseos de hacer vida normal".

Además, aseguró: "no sé cómo me contagié; lo están investigando. En el trabajo de campo estuve con barbijos y guantes. A diferencia del equipo de Salud, hay situaciones de roce e intercambio con los vecinos y eso podría generar fallas en la protección. Tuvimos problemas con vecinos y con transportistas en Caucete y en Santa Lucía. Son infinitos en los lugares donde puedo haber procedido mal o haber estado más expuesto. El accionar en esos casos pudo llevarme a cometer errores".

Detalló que "me hice el hisopado el 4 y el lunes mi informaron del resultado. Estoy aislado con mi esposa y tres hijos. En mi casa, con esta situación de vida, pasamos a tener un hogar bastante frío, es decir manteniendo las distancias. Ellos no tienen síntomas y ojalá no estén contagiados. Me preocupa lo que me deje en el cuerpo el virus. Cuando tenga el alta, seguiré protegiéndome para no ser un caso más en el que me vuelva a contagiar. No estamos para experimentar con la salud".

Además, reiteró su preocupación por la falta de responsabilidad social de los sanjuaninos "Cuando nos habilitan una serie de actividades, es temeraria e imprudente la actitud de los ciudadanos. No había necesidad de salir todos a comprar, a la Peatonal y a pagar boletas un mismo día a la mañana. Todos los esfuerzos que se hacen, se derrumban. Ojalá podamos demostrar que la planificación dio resultado, el brote se ha controlado y sigan bajando los caos".