Claudia Grynszpan: "la FNS era un recurso pero no en el contexto que estamos viendo"

"La Fiesta Nacional del Sol era un recurso pero no en el contexto que estamos viendo". Con esas palabras, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan destacó que la concreción o no de la fiesta de los sanjuaninos depende de cómo vaya avanzando el estatus sanitario de la provincia pero aclaró que pensar ese evento como se venía haciendo es imposible.

"La Fiesta Nacional del Sol, por supuesto que es una expresión importantísima, pero antes tenemos que ver cómo dar respuesta al sector artístico, de cultura que está en una situación difícil. Si existiera la posibilidad con el contexto sanitario adaptado, tiene que ser un evento que permita reactivarse. No he priorizado la decisión de que sea o no. Si se hiciera estamos pensando algo muy distinto a lo que conocemos. No podemos tener aglomeraciones. En la última fiesta tuvimos un escenario con 40 mil personas y eso no es posible bajo ningún punto de vista. Transitar una persona al lado del otro no es una realidad en el mundo", aclaró la funcionaria en radio Sarmiento.

Luego, y ante el ejemplo de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizaría vía streaming, con un formato adaptado, Gryszpan descartó que eso sea posible por los gastos extras que eso generaría.

"No sería una alternativa de streaming de espectáculo final. Tendríamos que montar un escenario y la Vendimia ya lo tiene. Montar un escenario para que no haya público, desde mi perspectiva no es viable. Nosotros montábamos un escenario que lo usábamos desde el primero al quinto día. Ahora sería un despropósito. Ahora se puede apoyar desde otro sector", señaló subrayando que ahora se está "re pensando" todo.

Sin embargo la posibilidad de que se haga la fiesta no está 100% descartada ya que significa un importante ingreso para los que viven en este sector. Y destacó que "se pueden articular" otros mecanismos y herramientas para que se mantenga la idea. "Ahí si puede servir la tecnología", destacó y subrayó: "la FNS tiene que ser vista como un recurso de reactivación de la industria creativa si se llegara a hacer".

"En el Acuerdo San Juan, en la mesa de Turismo y Cultura, se abordó la FNS. También surge que sea repensada, ser usada de otra manera para que sea más redistributiva", puntualizó.