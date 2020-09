Advierten que aumentaron los juegos clandestinos en San Juan

martes, 8 de septiembre de 2020 12:07

Los juegos clandestinos aumentaron en San Juan, a partir del cierre de casinos y salas habilitadas. Así lo confirmó la presidenta de la Caja de Acción Social, Claudia López, quien indicó que muchos de los que han surgido han llegado de la mano de las redes sociales y de manera on line, lo que preocupa al sector y ya analizan dar intervención a la justicia.

La funcionaria señaló que "la gente piensa que el juego es malo pero es así para quien no sabe jugar" y destacó que el problema está cuando no se puede controlar con el clandestino y ahí "se genera otro problema mayor".

"Si se cierran las agencias y casinos, se genera otro tipo de problema mayor aún porque el juego clandestino está por internet, on line, en el mismo barrio, la gente habla la vieja tombola, bingos casinos donde se levatan apuestas. Si el Estado tiene el control con reglamentación, una normativa que cumplir, uno puede controlar. El juego clandestino es más complicado", subrayó a Diario La Provincia SJ.

La Caja de Acción Social cuenta con un equipo de juego que está chequeando permanentemente las redes sociales y buscando detectar donde hay páginas que puedan estar incurriendo en esta falta. En ese caso, se contacta a la personas que es administradora de la página y de no revertir la actitud se da intervención a la justicia.

"Vemos facebook, redes sociales, tenemos inspectores en las calles. Pero si la gente que conoce estos juegos y no viene y lo denuncia, no nos enteramos. Es bueno que se acerquen, hay buzones para dejar anónimamente y si ven laguna irregulaidad pueden llamar", detalló.

Desde la Caja se controla y una vez que se detecta se arma todo para presentar ante el Tribunal de Falta para que investigue y tome intervención. En este escenario es que han detectado algunos casos sobre los que ya se está trabajando. El primer caso se dio cuando detectaron una persona que está actuando "como un cajero".

"Si alguien está jugando en la computadora en su casa no puedo actuar. Pero sí, si esos mismos tienen como intermediarios una persona física que es como si fuera un cajero, levantando las apuestas, inscribiendo a las personas y recaudando", señaló destacando que esa personas sí puede ser denunciada y así será en las próximas horas.

Por otro lado también se detectó por facebook una página de Bingos que regía para San Juan. Sobre este grupo intervino el área legal de la Caja con una advertencia.

"Algunos bingos desconocen que están haciendo algo malo y se les advirtió que no pueden realizarlo. Cuando los contactamos dijeron que no sabían. Por ahí de buena manera pudimos bajar la página sin hacer intervención legal. Fue una advertencia formal a partir del departamento legal donde se le dice que no puede hacerlo", finalizó.

Este escenario que se tiene en San Juan no está al margen de una realidad que se vive en todo el país a partir del cierre de los Casinos y desde la Asociación de Loteria del País ya actúa para generar un cambio en este escenario.