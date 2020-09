"Mi papá se está muriendo y no puedo estar con él", el dolor de una sanjuanina

lunes, 7 de septiembre de 2020 21:07

Jorge Guevara tiene 56 años de edad y le diagnosticaron cáncer terminal en plena cuarentena. Es padre de 5 hijos y transita la enfermedad con internación domiciliaria en su casa de Capital. Allí sus hijos lo acompañan y lo sostienen anímicamente en este doloroso tramo, sin embargo una de las hijas no puede estar a su lado. Fabiola Guevara vive hace 5 años en Río Negro, a donde viajó por motivos laborales, y ahora necesita regresar para poder darle el último adiós, antes de que sea demasiado tarde.

"Mi papá fue diagnosticado con cáncer. Le descubrieron un tumor en la pierna en abril, tuvo 3 cirugías y cuando le hicieron la última le detectaron metástasis en la columna, huesos y cadera. En la última cirugía no se levantó más. Quedó postrado", comenzó explicando Fabiola a Diario La Provincia SJ.

A partir de esto, averiguó en julio para viajar a San Juan pero los costos son muy altos y eso dificulta todo. Hasta ahora él iba llevando la enfermedad consciente pero su condición se complicó en las últimas horas y le tuvieron que colocar oxígeno.

"Su diagnóstico fue que en cualquier momento se puede ir. Venía bien y del viernes ahora se descompensó. Hoy lo querían internar en el hospital porque tenía baja presión y palpitaciones leves. Lo iban a internar en Terapia Intensiva pero nadie iba a poder verlo. Por eso le pusieron oxigeno en la casa", detalló y luego agregó: "he podido hablar con mi papá, primero estaba enojado porque sabe el costo que implica. No quería que viajara, que me preocupara, que hiciera el gasto que implicaba. Pero ahora directamente no puedo hablar porque está inconsciente".

Fabiola reconoce que "tendría que haber viajado hace bastante tiempo", pero no tiene los medios y posibilidad para hacerlo por los altos costos que eso implica. Una empresa de transporte le aclaró que podría llevarla hasta Mendoza, pero el costo es de 6.500 pesos, hasta esa provincia. Y si quería ir a San Juan tenía que pagar 10 mil pesos. Ella tiene 2 hijos que no podría dejar en Río Negro porque son chicos y no sabe cuándo volvería a aquella provincia, si se viene. Eso implica que el costo se multiplicaría por 3.

"Por ahí pienso que es tan difícil la situación y me da ganas de salir y hacer dedo, ver las posibilidades pero es un riesgo y allá en San Juan no podría. Si o si me aislarían. No puedo perder 14 días de aislamiento. El tema es pasar también los controles en La Pampa que también es muy estricto", señaló pensando en la posibilidad de hacer el hisopado allá y llevar el resultado negativo a San Juan para ver si hace menos días de aislamiento pero sabe que es muy difícil.

"No es mi viaje de placer o para vacacionar, es humanitario. No estoy pidiendo nada fuera de lo normal, necesito que me dejen llegar y que no me hagan hacer el aislamiento. Al gobierno le pediría que hagan algún protocolo para estos casos especiales, porque es muy difícil. Hoy mucha gente está en mi misma situación o como el papá de Solange y es muy triste no poder despedir un padre o un hijo. Tendrían que haber pensado en estas situaciones y haber hecho algún protocolo para poder acceder y llegar, así como empezaron a repatriar", finalizó.