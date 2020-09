"Lo pasé muy mal y hoy sólo doy gracias": la emoción de una caucetera recuperada de coronavirus

domingo, 6 de septiembre de 2020 10:44

Emocionada y aún conmovida, Beatriz "Bety" Álamo pasó por una pesadilla impensada. Lo que ella creyó que era la consecuencia de un "enfriamiento", en realidad se trataba de coronavirus que la afectó al punto tal de estar internada en terapia intensiva del Hospital Rawson. Madre de 4 hijos y muy activa y querida por sus vecinos, su vida pareció entrar en pausa y asegura que salió adelante gracias al esfuerzo del equipo médico y también a que le puso su mayor voluntad y fe.

Ella fue considerada el caso 24 de coronavirus y el segundo de un brote de la enfermedad que llevó al bloqueo de los barrios Justo P. Castro I y III (su casa está en este último complejo) y después, al aislamiento del departamento. Antes que le detectaran COVID ella había estado descompensada. "Ayudamos a una de mis hijas a mudarse y bueno, ese trajín lleva a que uno se transpire y ande mucho. Me engripé pero en vez de ir pasándola con los días, empeoré. Llegué a tener problemas para respirar y me llevaron al hospital. Después, consideraron que era caso sospechoso, me hisoparon e internaron en el Hospital Rawson", señaló la mujer de 51 años a Diario La Provincia SJ.

Al ingresar al área Triage del Hospital Rawson y también en su internación, la pregunta era cómo se había contagiado. "No lo sé. Me preguntaban de nexos; si había tenido contacto con la persona del Justo P. Castro I y no. Me dijeron que mis hijos se contagiaron y me preocupé. Cuando los aislaron en un hotel me quedé más tranquila porque no tenían síntomas. Lo estaba pasando muy mal por la enfermedad y me decían lo que necesitaba saber. De mis hijos supe mientras tuve el celular y agradezco mucho a mis vecinos que no hicieron otra cosa que apoyarnos todo el tiempo", resaltó.

#Emocionante #CauceteCOMBATIu00d3 EL CORONAVIRUS Y ASu00cd LA RECIBIERONud83dudc4fud83cudffbu2764ufe0fLos vecinos del Barrio Justo Castro III le dieron... Posted by El Bastu00f3n on Thursday, September 3, 2020

Bety llegó a estar en terapia intensiva por efecto del agresivo coronavirus y entre los nervios y el malestar asegura que "no sé cuántos días estuve en cada parte del Hospital". Necesitó apoyo de oxígeno y resaltó que "todos en el hospital me atendieron muy bien, me daban fuerzas y realmente me ayudaron a salir adelante. Sólo puedo darles las gracias".

Aún está muy sensible por lo que vivió y vivió momentos de gran emoción al llegar a su casa y tener un recibimiento que se hizo viral en las redes sociales (video Gentileza El Bastón). "No imaginé tanto afecto de mis vecinos. No hay palabras más que: "gracias". Me hicieron llorar. Lloro para descargarme", aseguró.

Bety asegura que se siente mejor pero tiene que hacerse controles y estudios. "Me han dicho que es un paso a paso. Soy asmática y tengo esa medicación. Voy a seguir cuidándome y teniendo fe en dejar esto atrás. El miedo aún está", señaló.