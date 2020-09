Perdió a su hermano en un accidente y con el dinero del juicio creó una beca en su honor

sábado, 5 de septiembre de 2020 17:13

La muerte de Julián Linares conmocionó a San Juan el 27 de agosto del 2015. El adolescente atravesaba la Circunvalación junto con sus amigos, para ir al Auditorio, cuando fue embestido por un auto y falleció en el lugar. Tenía 16 años y dejó un profundo dolor en sus seis hermanas y sus padres. Hoy, a cinco años de ese fatídico día, ese sufrimiento es un poco más llevadero. Es que gracias a su hermana Tania, se creó una importante beca en su nombre.

"Surgió porque el año pasado, mis padres ganaron el juicio de la muerte de mi hermano después de tres años. Ellos decidieron repartir la plata entre mis hermanos y yo decidí donar la mía en nombre de Juli a la fundación de Claudio Espector que fue quien creó las Orquestas Infantiles y Juveniles y los coros", contó la joven en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La convocatoria está abierta a estudiantes (de hasta 21 años) de piano, violín, percusión y flauta traversa residentes en Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (incluye Islas Malvinas).

"Lo organizamos en dos semanas. La idea es que chicos puedan estudiar y devolver lo que hizo Claudio por nosotros, porque cuando yo era chica estudiaba en sus orquestas. Juli estaba en la orquesta de San Juan y en la del Bicentenario. Éramos siete hermanos y la música es muy importante para nosotros, todos estudiamos en las orquestas. El arte en general es muy importante en mi familia. Una de mis hermanas es artista visual, yo estudio música, mi hermana mayor canta en un coro y tocaba el violín, Juli iba a ser violista", agregó Tania.

Con la firme convicción de que la música cambia la vida de la gente, decidieron generar esta propuesta que tendrá como docentes a Oscar Albrieu Roca (percusión), Raúl Becerra (flauta traversa), Sergio Polizzi (violín) y Claudio Espector (piano).

"Fue algo terrible para mi familia, la muerte de un hijo para mis padres y de un hermano para nosotras. No podemos decir que se convirtió en algo bueno, porque eso nunca va a ser bueno, pero sí me pone muy contenta el ayudar a que otros chicos puedan estudiar y hacer lo mismo que hacía Juli. Es maravilloso cómo se enganchan, cómo la música les cambia la vida. No era un dinero que yo quisiera usar para mí ni nada por el estilo. De hecho ni siquiera lo quería recibir, pero después se me ocurrió esta idea de hacer algo y mis padres están súper orgullosos", explicó la hermana desde en Buenos Aires, en donde reside desde hace varios años.

"Los profesores que van a estar en la beca son súper conocidos. Es gente que da Master Class y que por lo general no son para principiantes, por eso quiero que llegue a todas las provincias. Fue muy emocionante, muy fuerte ver su imagen en la promoción de la beca. Es muy lindo porque es como revivirlo, solo muere quien se olvida y nosotros lo tenemos muy presente, pero ver su nombre y su foto en un montón de carteles es súper fuerte y lindo", sentenció.

Los interesados en acceder a la Beca Julián Linares, deben completar esta planilla de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfOoUh2mjbJZ1i3mR6wZUMfadwWReJqeim9SWK8TmAiptPw/viewform y enviar un video de entre 5 y 7 minutos tocando alguna o algunas piezas musicales.

Sin dudas, cinco años después, la partida de Julián se hizo música y se replicará en jóvenes de todo el país.