Médico sanjuanino y su esposa con coronavirus: "nuestros vecinos y amigos nos sorprendieron con su ayuda"

El COVID y la reacciu00f3n de los demu00e1s u2022 Hace una semana nos avisaron que nuestro hisopado de COVID dio positivo. Mi esposo trabaja como mu00e9dico en un Hospital Pu00fablico en Buenos Aires, en el sector de aislamiento, y nos esperu00e1bamos que en algu00fan momento esto iba a pasar. La primera reacciu00f3n siempre es de un poco de incertidumbre sobre cu00f3mo va a reaccionar el propio organismo frente a esto, pero gracias a Dios estamos muy bien los dos. La segunda reacciu00f3n, y esta es la que queru00eda compartir, es la incertidumbre de cu00f3mo van a reaccionar los demu00e1s. Hemos leu00eddo tantas veces historias de personal de salud a los que se les pide abandonar su casa, a los que linchan por llevar ambo o guardapolvo, a los que hacen sentir mal por ser sospechosos de haberse contagiado. La realidad es que, apenas nos enteramos, avisamos en el grupo de WhatsApp de nuestros vecinos para que no vayan a venir por casa este tiempo, y todos reaccionaron deseu00e1ndonos pronta recuperaciu00f3n y despuu00e9s, por privado, empezaron a escribirnos para ponerse a disposiciu00f3n para hacer nuestras compras o lo que necesitu00e1ramos. Desde que estamos en aislamiento, hemos recibido distintos paquetes con meriendas, picadas y distintos gestos de amigos, amigas y familia que nos han querido acompau00f1ar a la distancia. Mu00e1s allu00e1 de que me puso feliz ver que la gente reaccionu00f3 agradecida a mi esposo, que se expone (y con los mu00e9dicos nos exponemos las familias) para poder asistir la emergencia sanitaria, me llevu00f3 a pensar en algo: el temor frente al virus es razonable, no sabemos cu00f3mo reacciona. Pero lo que no podemos seguir permitiu00e9ndonos es el temor a la reacciu00f3n de los demu00e1s. El virus va a pasar... la capacidad de crear comunidad y la solidaridad que he podido ver estos du00edas, es lo que va a permanecer despuu00e9s de todo esto: es la herencia que puede dejarnos este tiempo de crisis. Deseo de corazu00f3n, que ante esta situaciu00f3n, todos puedan recibir el cariu00f1o y el apoyo que hemos recibido nosotros u2764 #salimosentretodos #elladoBdelapandemia #covid19