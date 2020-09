Coronavirus en San Juan: estudian cuánto se puede contagiar un caso positivo

sábado, 5 de septiembre de 2020 09:00

San Juan vivió un viernes negro en la última jornada, debido a la cantidad de fallecidos a causa del coronavirus. Es que según los reportes de Salud Pública, la provincia registró 5 muertes en menos de 24 horas, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a 10 en total.

A menos de 20 días de comenzado el brote en la provincia, y con circulación comunitaria por conglomerados, ya hay 362 casos positivos en total y entre los pacientes se presentan diversas patologías que agravan o no el curso de la enfermedad.

“Las consultas que recibimos de los equipos que atienden a los pacientes Covid son muchas, en este momento están prácticamente todas las salas ocupadas y de todos los pacientes hay algo que resolver. En general somos interconsultadas por los médicos del área crítica y del área Covid, por el 70% u 80% de los pacientes que están en ese sector, tenemos una gran demanda”, explicó la jefa de Infectología, Sandra Ferrari, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, una de las características que desde el área ya se había advertido en varios de los pacientes, es la presencia de comorbilidades. Es decir, enfermedades previas como la hipertensión arterial, la diabetes o hasta el asma, que agravan en cierta forma, y juegan en contra a un paciente con diagnóstico Covid positivo, más allá del rango etario al que pertenezcan.

“Estas particularidades que estamos habituados a ver o a tener en los pacientes sanjuaninos son en grupos de riesgo que tienen problemas de diabetes o hipertensión, o con problemas respiratorios como los asmáticos. También hemos visto pacientes que no tenían ningún factor predisponente, entonces si bien es más frecuente en pacientes con esos factores, en personas totalmente sanas también han presentado cuadros importantes”, detalló Ferrari.

Fue justamente ese el cuadro que llevó a la muerte a la novena víctima fatal del coronavirus este viernes, un hombre de 56 años que estaba internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson, y convirtiéndose así en la víctima más joven en San Juan. Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, había detallado que a 10 días de comenzado el brote, San Juan registraba 5 pacientes positivos que además son asmáticos, aspecto que se estudia en profundidad.

En base a las palabras de Jofré, esa situación "hace que sus pulmones y vías respiratorias estén deterioradas". El resto de los pacientes sintomáticos internados en diferentes nosocomios son mayores a los 65 años y presentan otros tipos de comorbilidades. Sobre ellos es que recae un mayor cuidado y atención debido a que sus defensas se encuentran más bajas para afrontar el virus.

"En una infección siempre importa el agente que en este momento es el virus, el huésped que es la persona con sus defensas y la cantidad del virus o germen que entra al organismo, es decir, importa no sólo que entre el virus sino también cuánto logra entrar. Son variables importantes ya que así se estudia la capacidad infectiva del microorganismo en una persona. Esas son las cosas de la infectología, no todo es 100%”, aseguró al respecto, Sandra Ferrari.

Es por eso que en base a los registros de casos positivos que San Juan maneja hasta el momento, desde el área junto con Epidemiología, se busca sentar bases más firmes de acuerdo a la experiencia local con el coronavirus, para saber tratar la enfermedad hasta tanto comience a implementarse la vacuna. En este caso, ya se trazan proyecciones, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra y las medidas sanitarias dispuestas por la provincia.

“Uno esperaba que en este tiempo pudieran aparecer más infectados ya que desde Salud Pública se los fue a buscar. Es decir que todo este número importante que se registró en la provincia había que ver como evolucionaba en estas semanas. La cuarentena y el aislamiento lo que hace es tratar de bajar la circulación viral pero no podemos vivir todo el tiempo encerrados y con miedo, se comenzarán a incorporar actividades y lo que se tiene que ser en cuenta es no cansarse en repetir las medidas”, dijo la infectóloga.

Y agregó que “lo que hemos notado como factor muy importante son las reuniones sociales, porque más allá de lo que todos ya conocemos, creemos que ahí está el gran talón de Aquiles, que en eso uno va a tener que ser cuidadoso”.

Por último, para brindar una consideración personal desde su lugar como jefa de infectología, Ferrari ´subrayó que “al principio tuvimos un gran tiempo de preparación, estábamos esperando que llegara y llegó, no podíamos ser una isla en el mundo. Esto es una pandemia y en algún momento todos vamos a tener algún contacto con el virus. Lo importante es no tener miedo y respetar las medidas de prevención, hay que entender que hasta que no tengamos la vacuna el riesgo va a estar”.

La situación infectológica del caso 3 en San Juan

Entre los estudios que el área de Salud realiza en los pacientes sanjuaninos se encuentra el caso 3, un hombre transportista que tras haber cursado la enfermedad y obtenido su recuperación, volvió a dar positivo en un estudio PCR (hisopado).

“Eso podía pasar porque está descripto. Sabemos que una vez que se recuperan, a los pacientes se los puede volver a testear por una causa cualquiera, como tocó con el caso número 3 de San Juan que por su profesión (transportista) se le volvió a hacer una PCR, y saltó positivo, podía pasar ya que el virus puede quedar en pequeñas cantidades. A partir de todas las PCR que se hicieron a pacientes recuperados no se ha detectado que puedan transmitir la enfermedad”, se refirió al respecto Ferrari.

“Hay que tener en cuenta que las PCR son pruebas muy sensibles ya que estudian pedacitos del ADN del virus, entonces puede ser que queden esos pedacitos incorporados en las células y lo que se ve en el análisis pero no es sinónimo de enfermedad. Hay un trabajo que realizó Corea del Sur sobre más de 300 pacientes que pasaron esta situación y se determinó que ninguno de esos pacientes contagió a sus contactos. Es una situación que la estamos aprendiendo, pero que un recuperado vuelva a dar positivo no quiere decir que se volvió a infectar”, agregó.

En otras provincias de Argentina, como así también en países alrededor del mundo, este caso se repitió en varios pacientes desconcertando a los profesionales.

“Lo que se puede ver y que se puede pasar es que un paciente recuperado se recontagie de otra cepa de coronavirus, esa es otra situación y de la que podrían comenzar a encontrarse reportes en el mundo. En la situación del paciente sanjuanino no se trató de un recontagio sino de la situación de ser excretor con PCR positiva que se puede dar por mucho tiempo, hablamos de más de 60 u 80 días y que no está demostrado que contagia”, finalizó.