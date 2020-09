Sanjuanino de 56 años muerto con coronavirus: qué es la "comorbilidad" que complica el covid

viernes, 4 de septiembre de 2020 23:12

Este viernes en la noche una noticia conmocionó a los sanjuaninos. Un hombre de 56 años de edad murió de coronavirus y se convirtió en la novena víctima fatal en la provincia. El mismo estaba internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson y su desenlace impactó a los sanjuaninos por la edad, que está fuera del grupo etario de ancianos que se había dado hasta ahora.

Desde Salud Pública habían indicado que padecía una comorbilidad que complicó su cuadro y ante este escenario, muchos se preguntaron qué significa esto.

La hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y obesidad son considerados factores de riesgo que pueden complicar la salud de la persona que padece el virus. Esas enfermedades previas más frecuentes entre los argentinos contagiados son nucleadas bajo el término técnico de comorbilidad.

Esta palabra es acuñada hace décadas pero nunca se escuchó tanto como con esta pandemia. Ésta son las condiciones previas o enfermedades preexistentes que dan información clave sobre la manera en que cada paciente transita la infección.

Según un estudio que publicó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que reprodujo Clarín, la obesidad triplica las posibilidades de muerte por coronavirus en relación a las personas que no presentan esta enfermedad. La diabetes las duplica. Quienes sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen dos veces y media más de riesgo de fallecer por el virus, y los que tienen hipertensión arterial, una vez y media más. Es por eso que estos pacientes requieren cuidados adicionales y chequeos más de cerca.

Las comorbilidades que nunca dejaron de encabezar la lista fueron, en cambio, la hipertensión arterial y la diabetes. “Este escenario es muy dinámico, pero esas cuatro comorbilidades siempre van a estar al tope. Esto se ve incluso en el resto del mundo”, explica Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital Álvarez.

De hecho, “el 47% de los fallecidos por coronavirus en la Ciudad tenían hipertensión, en un país donde el 33% de sus habitantes padecen esta enfermedad”, precisa Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud de la Ciudad. Del mismo modo, casi el 30% de los casos graves que terminan en terapia intensiva o muerte presentaron diabetes, el triple del porcentaje de incidencia de la enfermedad en la población en general.

Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica que, “en el caso de la hipertensión, puede incidir el hecho de que la medicación para tratar esa enfermedad actúa sobre la enzima ACE 2, lo cual a su vez podría facilitar la entrada del virus en la célula. Pero esta vinculación aún está en estudio y no terminó de ser comprobada, por lo que las asociaciones de cardiología no recomiendan por ahora modificar la medicación”.

Es que todavía queda mucho por estudiar sobre un virus que evoluciona hace sólo seis meses y del cual se lee hace apenas cuatro. “Con el tiempo iremos afinando las causas y los mecanismos”, observa De Vedia. Y agrega: “La obesidad se asocia con diabetes e hipertensión. Por ahora no sabemos si es un factor independiente o que acompaña. Lo que sí sabemos es que la diabetes impacta sobre la inmunidad del paciente, al tiempo que la obesidad predispone a su vez a la hipertensión y a la diabetes”.