Hizo su tesis durante la pandemia en Alemania, regresó a San Juan y la rindió en pleno aislamiento

Rendir la tesis es el momento más emocionante de todo estudiante universitario y en la vida de Emilse ese día no fue la excepción. Pese a estar aislada en un hotel, le tocó defender su tesis de Bioingeniera frente a un tribunal por videoconferencia pero el jurado examinador no estuvo en San Juan sino en Alemania. Es que la joven llegó la semana pasada de aquel país, donde estuvo cumpliendo una beca de estudio de intercambio con la UNSJ y le tocó rendir su trabajo ante la mirada atenta de docentes universitarios de la Universidad de Siegen pero desde la habitación de un hotel donde cumple aislamiento como repatriada.

Su tesis fue el diseño y construcción de un dispositivo para medir la actividad cerebral en la corteza prefrontal. El trabajo lo realizó integramente en Alemania donde recibió la orientación de docentes de aquella casa de altos estudios. Sin embargo, esto fue todo un desafío no solo porque allí no está esta carrera sino porque le tocó atravesarla en medio de la pandemia del coronavirus.

"Me tocó ir a una facultad donde no está la carrera de Bioingeniería. Fue complicado conseguir algún profesor que me pudiera ofrecer un tema de tesis referido a mi carrera. Eso hizo que se demorara y que empezara a trabajar en mi tesis recién en enero de este año. Pero a mediados de marzo cerraron la facultad por la pandemia y tuve que seguir la tesis en la casa", señaló la joven a Diario La Provincia SJ.

Emilse no estuvo sola en Alemania. Allí alquiló una casa con dos compañeros que habían ganado la beca también, uno de Eléctrica y otro de Bionigeniería. Si bien durante la pandemia, aquel país no tuvo cuarentena, fue clave la organización para que no faltara la comida y los recursos para hacer la tesis.

"Mi directora de tesis me llevó los elementos de laboratorio necesarios y cada vez que necesitaba algo, él me lo acercaba a la casa. Tuve que armar el prototipo en la casa y si bien me faltaron algunos instrumentos, gracias a Dios siempre había algo que podía usar", expresó la estudiante quien desplegó todos los recursos a mano para ingeniársela en la elaboración de su prototipo.

La creatividad para reemplazar los elementos que le faltaban por los que tuviera a mano, no solo la caracterizó a ella sino también a sus compañeros sanjuaninos con quienes convivió en este periodo.

Hacer frente a la pandemia

En marzo estalló la pandemia en Alemania, de forma paralela al escenario que se vivió en todo Europa. En ese momento, el pánico abordó a muchos no solo de los ciudadanos de aquel país sino también los residentes provenientes de otras partes del mundo. En este escenario, los sanjuaninos actuaron rapidamente para cuidarse y evitar la menor exposición para no contagiarse.

"Al principio cuando estalló el pico de casos en Alemania vivíamos en una ciudad donde había gran incidencia de casos. Lo primero que se generó fue paranoia y empezó a escasear alimentos en los supermercados como harina, levadura, papel higiénico. Entonces armamos un plan de contingencia ante la posibilidad de contagiarnos, para que no nos faltaran alimentos. Tuvimos la idea de comprar rápido alimentos para tener reserva y los 2 meses más duros los pudimos pasar con eso que compramos", señaló.

Algo que caracterizó a Alemania y que llevó a que la mirada del mundo se posara en ese país, fue la estrategia de prevención que aplicaron. Si bien los alemanes no tuvieron cuarentena, aplicaron un protocolo bastante efectivo que permitió que todos respetaran a rajatabla las normas y se cuidaran en sus casas sin salir.

Así fue como pasaron los meses de residencia en Alemania el grupo de sanjuaninos. El pasado jueves, Emilse volvió a San Juan con los grupos de repatriados y fue a parar directamente a un hotel para cumplir la cuarentena estricta que establece la ley provincial.

"Presenté el informe de tesis el fin de semana que tenía que tomar el avión para regresar a San Juan. Me la evaluaron, aprobaron y pusieron una nota en base a eso. La presentación que hice fue porque había un pedido de uno de los profesores que había visto la tesis y se interesó. Como allá estaban en vacaciones, la única fecha que había para rendir era el 2 de septiembre. Por eso en cuanto llegué empecé a preparar la presentación", relató la joven quien toda la tesis la rindió en inglés.

Al momento de rendirla, su familia y amigos la siguieron por videoconferencia en zoom. Una vez que terminó de explicarla, los docentes alemanes la felicitaron y manifestaron su interés en que el trabajo quedara en aquel país.

"Fue hermoso, no pensé recibir tantos halagos. El profesor me hizo algunas preguntas muy interesantes y me dijo que había sido una tesis muy buena, más que bueno. Me dijo que tenía un futuro por delante muy exitoso y me dio muchos halagos. Al coordinador de la beca por parte de Alemania me agradeció por haber dejado ese proyecto que es nuevo en ingeniería. Nadie lo había iniciado y quedó allá el prototipo", agregó.

La semana que viene, Emilse se va a someter a al test de Salud Pública para ver si tiene o no coronavirus. De dar negativo, podrá abandonar el hotel y finalmente abrazar a su familia en este importante momento de su vida.

"Trato de estar tranquila y disfrutar cada cosa que me pasa. Cada vez falta menos para ver mi familia y amigos. Se genera ansiedad pero voy disfrutando todos los días, siempre hay algo nuevo y me lo tomo por ese lado", finalizó.