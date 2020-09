Turismo interno en San Juan: se definiría un ingreso tope de visitantes por el distanciamiento social

martes, 29 de septiembre de 2020 19:54

A la espera de conocer una fecha para el regreso del turismo interno, la ministra de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan destacó que se buscan las estrategias para poder llevar adelante la actividad y que eso no signifique vulnerar el estatus sanitario de departamentos que hoy por hoy no tienen casos de COVID. Aunque sean los más elegidos por los visitantes, destacó que no se quiere afectar negativamente a las comunidades.

En diálogo con radio Light, expresó "la reactivación es una decisión compartida y demanda un diálogo con los intendentes que representan la voz de la comunidad receptora. En el Gran San Juan pensamos en ir a los departamentos alejados para descansar pero esas comunidades tienen que estar preparadas con los protocolos, que ya se implementaron o probaron en una primera fase. La otra parte, es la responsabilidad del turista porque la comunidad que le abre las puertas y se verá afectada si no hace las cosas bien".

La funcionaria contó que este lunes "se hizo una reunión con los intendentes de los departamentos más alejados y analizamos estrategias a tener en cuenta como opciones como los testeos rápidos o que el destino turistico no tiene que estar sobrecargado. Ya no podemos pensar en una plaza hotelera completa como antes ni supermercados o estaciones de servicio llenas. Se evalúa una capacidad tope para garantizar el distanciamiento social. Creo que el control irá por allí".

En esto, Grynszpan marcó que se deberá definir un porcentaje de las plazas hoteleras, cabañas y casas de fin de semana que podrán ocuparse en cada fin de semana, por ejemplo. "Hay que hacer un tope en la capacidad de carga de visitantes", sentenció.