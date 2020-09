Por una retinosis pigmentaria, quedó con disminución visual y hoy promueve el uso del bastón verde

lunes, 28 de septiembre de 2020 00:00

Desafió todos los límites y no se rindió. Paolo Muñoz tiene 35 años de edad y padece disminución visual a partir de una retinosis pigmentaria que descubrieron en su niñez. Es decir, su campo visual es inferior a 20° y pese a que los médicos aseguraron cuando era chico que terminaría ciego, su esfuerzo le permitió superarse y llegar a ser hoy docente. En este escenario tuvo que superar innumerables desafíos y hoy tiene uno como meta: conseguir que en San Juan se aplique la ley del Bastón Verde.

Desde el 2002, en Argentina, la Ley Nº 25.682 estableció el uso del bastón verde, como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión. Su función, por lo tanto, es identificar a la persona que tiene baja visión, aquella que tiene entre 1/3 y un 1/10 de la visión normal.

"La médica le dijo a mi mamá que no iba a poder estudiar y pasamos por una psicóloga en ese momento. En realidad no fue así, estudié en la universidad y me recibí con mucho esfuerzo porque uno se tiene que adaptar a la limitación que se tiene", comenzó explicando Muñoz a Diario La Provincia SJ.

Paolo fue diagnosticado con retinosis pigmentaria, cuando tenía 5 años de edad. Por aquel entonces el camino no se planteó fácil pero logró superar los límites y recibirse de técnico universitario en Biología. Luego hizo la capacitación docente y ahora se desempeña como tal, además de ser poeta e integrar el grupo editorial Cielo Raso.

"Muchos niños se encuentran con esta situación y a los padres se les dice que no van a poder hacer tal cosa o tal otra por este motivo. Pero hay herramientas tecnológicas para lograr cumplir el sueño y progresar", señaló destacando que en este escenario a él se le presentó un desafío que actualmente atraviesa y busca revertir: que se otorgue bastón verde y no blanco a los que tienen disminución visual.

Es que la Ley Nº 25.682 establece que a las personas ciegas se les debe otorgar bastón blanco para movilizarse y a quienes tienen disminución visual, debe ser verde. Esto es para que la sociedad pueda diferenciar entre uno y otro y poder identificar sus posibilidades y limitaciones. Sin embargo, en San Juan nunca se aplicó, es decir no se entregó un bastón de este tipo y eso es lo que Muñoz busca revertir.

"Me pasó que fui a gestionarlo y no me lo entregaron simplemente porque no lo conocían. En la Dirección de Discapacidad les entregan bastón blanco a los ciegos y a lo que tienen disminución visual. Cuando se asesoraron, encontraron información y les confirmaron que existe una ley que los ampara pero el trámite para gestionarlo es larguísimo. De hecho llevo 3 meses desde que empecé la gestión. Lo hice para que esas personas con baja visión cuando lo pidan sea más rápido el trámite", explicó destacando que las obras sociales también deben entregarlo, pero no ocurre eso en San Juan.

En este contexto, Paolo pudo comprar un bastón verde y otro lo donó a una mujer que atraviesa por su misma condición. Además se comprometió a donar el que reciba desde la Dirección de Discapacidad a esta misma entidad para que sea donado de manera ágil a la próxima persona que lo tramite.

Asistieron a ese acto informal que se hizo en la plaza 25 de Mayo, los miembros de la Asociación sanjuanina para ciegos: Julio Albarracín (presidente y persona ciega) y Teresa Velasco (primera vocal titular, persona baja visión), profesor Paolo Muñoz (creador de la iniciativa, persona con baja visión), María Bustos (quien recibió la donación, persona con baja visión) y Enzo Riveros (abanderado de la escuela Braile).