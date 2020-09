Viven en San Luis y quieren viajar a San Juan por su madre: “no tenemos para pagar el hotel”

domingo, 27 de septiembre de 2020 17:00

Patricia, Lorena y Karina Ochoa son tres hermanas que viven en San Luis y que desde enero no ven a su madre de 80 años, Rosenda, quien vive en Caucete. Este fin de semana, las tres se ilusionaron con llegar a la provincia tras la modificación del protocolo de ingreso a San Juan, pero las limitaciones económicas se los impiden.

Es que hace sólo 24 horas, San Juan habilitó a extranjeros a ingresar siempre y cuando lleguen con un resultado negativo de una PCR (hisopado) de no menos de 72 horas, y cumplan estadía en un hotel, en aislamiento, durante 7 días. Es precisamente este aspecto el que complica a las hermanas y su pedido de ayuda se extendió en ambas provincias.

“Estamos muy angustiadas porque la última vez que vimos a mi mamá fue en enero cuando pudo venir a San Luis, luego volvió a San Juan y después comenzó la pandemia, así que no volvimos a tener contacto presencial con ella. Tiene 80 años y vive en Caucete con mi sobrino de 11 que la cuida y acompaña. Si bien no tiene ninguna enfermedad de base, es una persona de riesgo”, contó con preocupación Lorena, una de las hermanas Ochoa, a Diario La Provincia SJ.

Rosenda vive en el Barrio San Juan III de Caucete, y tras el brote de coronavirus que inició en el departamento de las diagonales, los momentos de desesperación abordaron a las mujeres, que a kilómetros de distancia, le suplicaban mantener los cuidados a su madre.

“Cuando nos enteramos que el brote de coronavirus había comenzado en San Juan fue terrible, nos preocupamos muchísimo, por suerte ella se cuidó mucho pero fue una situación que nos superó. Nos urge estar con ella, no queremos ir a hacer turismo sino a verla”, subrayó.

En este mismo aspecto, la mujer agregó que “las nuevas posibilidades que San Juan ofrece son muy buenas, no tenemos problema en hacernos el hisopado e ir, pero se nos hace imposible pagar una semana completa de hotel, no contamos con ese recurso económico. No entendemos por qué no podemos ir con ella directamente si llevamos un hisopado negativo, es una luz de esperanza que a la vez se ve opacada”.

El nuevo protocolo insiste en que quien no llegue a la provincia con un resultado negativo de PCR deben cumplir los 14 días en aislamiento en un hotel, tal cual se hizo hasta el momento. De una u otra manera, ambos caminos complican a las mujeres que piden con desesperación ayuda para poder afrontar el pago de la estadía.

“Por toda la situación ella vive momentos angustiantes, la llamamos y se nos larga a llorar y es lógico, nos pasa a todos, tratamos de contenerla pero todo es por teléfono. Entonces esperamos poder llegar a verla y cuidarla personalmente ya que en esta etapa se puede pero no sabemos qué hacer, no queremos ni podemos seguir esperando, es muy feo para nosotras y para ella”, finalizó.