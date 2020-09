Viral: publicidad de abogada sanjuanina se volvió tendencia en twitter

domingo, 27 de septiembre de 2020 18:29

En las últimas horas, la conocida abogada sanjuanina Filomena Noriega, lanzó un video publicitario sobre sus servicios en el derecho y rápidamente se viralizó en redes sociales, hasta convertirse en tendencia nacional. Al pedido de "¡llamen a la Noriega!", las imágenes muestran diferentes situaciones en las que los perjudicados buscan su defensa y la repercusión fue inmediata.

A menos de 24 horas de compartido a través de redes sociales, el apellido de la letrada se convirtió en trending topic en la red social del pajarito y se ubicó en el puesto 29 en el ranking de los temas más hablados en Argentina.

Es que en el spot publicitario, se ve a sanjuaninos viviendo diferentes situaciones, desde un siniestro vial hasta un allanamiento y hasta problemas en una pareja por la cuota alimentaria de sus hijos. En este marco, los actores piden llamar a la abogada para que les solucione sus conflictos. Finalmente aparece Filomena Noriega, quien asegura que está para "defenderte y solucionar tus problemas". El video ya tuvo más de 153.500 reproducciones en Twitter, 5800 Me Gusta y fue citado unas 530 veces.

Rápido, dejá lo que estás haciendo y mirá la publicidad de tu futura abogada. pic.twitter.com/nG9fT6iMl1 — esteban rafele (@estebanrafele) September 27, 2020

Además de ser conocida por su constante aparición en los medios de comunicación, donde cotidianamente informa sobre los avances judiciales en los casos que interviene, Noriega trascendió por un notable cambio que supo lograr. Es que años atrás su sobrepeso casi le cuesta la vida y debido a un difícil momento es que tomó las riendas y alcanzar el bienestar que tanto soñaba.

“Llegué a pesar 120 kilos. Fui mamá y desarrollé todas las enfermedades posibles que surgen a partir de un embarazo en riesgo. Un día jugando a la pelota con mi hijo, no pude respirar más y me caí, en ese momento mi hijo de 3 años me preguntó `¿mamá te vas a morir?´, inmediatamente pensé `por él tengo que cambiar´”, recordó la abogada, a Diario La Provincia SJ.