Gastronómicos piden el uso de espacios cerrados y analizan la opción de atención "por zonas"

domingo, 27 de septiembre de 2020 22:30

Días antes del festejo por la llegada de la primavera, alrededor de 8 bares sanjuaninos registraron un inesperado golpe debido a la clausura de los locales por incumplimiento del protocolo de prevención, dispuesto por el Comité Covid-19. Tras la exposición de la situación de crisis que vive el sector gastronómico, analizan las medidas y estudian opciones “por zonas”.

Según Luis Tallara, de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, las medidas implementadas, duras para el sector, no fueron con el objetivo de penalizar pero sí a modo de concientización. “Las penas van a ir subiendo a medida que sea reiterativa esta acción de falta y por eso desde los locales se agudizó el cumplimiento del protocolo. No me extraña que se apliquen sanciones punibles, el sector está derrotado y la gente está desesperada por trabajar”, señaló a Diario La Provincia SJ.

En base a esta situación es que ahora existe expectativa por lograr que se habiliten los espacios cerrados de los locales gastronómicos, más allá de las zonas abiertas y la utilización del espacio de veredas. “Esto se basa en la definición de lo que es una circulación del virus comunitaria y una circulación por conglomerados, si se continúa con la segunda definición, esperamos que se analice y se tenga en cuenta el pedido por el uso de espacios cerrados”, sentenció.

Con respecto a este punto, desde el sector ya se habla de la posibilidad de uso de esos espacios, al menos en bares y restaurantes de departamentos que hasta el momento no registraron casos positivos de Covid-19.

“Pensamos que hay departamentos a los que no podemos condenar, creemos que las medidas podrían ser por zonas, las fases podrían diferenciarse según el departamento y la situación sanitaria de cada uno. Si bien aún falta tratar este aspecto en profundidad, los protocolos son consensuados en relación a Nación y en relación a Provincia”, finalizó.

Desde la salida de la segunda Fase 1, tras el brote de coronavirus en San Juan, el sector registró ingresos que no superaron el 30%, cifra menor a la que se manejaba antes del 20 de agosto. En este caso y en concordancia con el sector a nivel nacional, insisten en la declaración de la Ley de Emergencia en busca de una solución urgente para el recupero del aspecto económico.