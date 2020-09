Martin y Daniela la pareja que enfrenta el miedo al coronavirus en Caucete llevando la fe

sábado, 26 de septiembre de 2020 00:00

Los moviliza la fe, estén donde estén. Durante años vivieron en Buenos Aires y las vueltas de la vida los trajo de regreso a San Juan, la tierra con la que están unidos con lazos de sangre. Martin Vazquez y Daniela Heredia son una pareja que enfrentan los miedos que tiene la sociedad al coronavirus, llevando la fe.

Ambos pertenecen a la Iglesia Evangélica Cristiana y durante la crudeza de la pandemia que se desató en Caucete decidieron no quedarse quietos y salir a asistir a los que peor la están pasando en este momento. El lugar que eligieron para ayudar tanto espiritualmente como con alimentos, juguetes y ropa, fue la localidad de Pie de Palo.

"De manera espiritual llevamos más de 15 años trabajando. De manera solidaria nos propusimos ayudar por la pandemia hace un tiempo porque vimos la gran necesidad de la gente, más que nada desde que comenzó la cuarentena. Tratamos de hacer llegar la ayuda social a todo Pie de Palo", explicó Martín a Diario La Provincia SJ.

Ambos son oriundos de Capital Federal y llegaron a Caucete hace menos de un año. Son padres de 2 niños de 12 y 13 años de edad y el camino que les tocó transitar no ha sido fácil pero siempre estuvieron unidos a Dios para hacer frente a los desafíos.

"La familia de mi esposa vive en Caucete y Rawson y nosotros ya van a ser 10 años que estamos casados. La conocí en Capital Federal y hace 9 meses que estamos acá. Llegamos en Navidad del año pasado y hablando con la iglesia, sumamos la responsabilidad de cuidar la fe", señaló Martin que es pastor desde hace 20 años y su camino no solo lo trazó en Argentina sino también en Uruguay donde supo cosechar muchos afectos.

Él y su esposa tienen un proyecto que se llama Covida. Se trata de un trabajo social que también aborda la ayuda a la mujer. Desde éste concretan donaciones de ropa, alimentos, juguetes y brindan una oración o frase de esperanza.

"Sabemos lo que significa sacar una sonrisa en este momento. Si todos ponemos una semilla de esperanza, fuerza, brindando un paquetito de semitas, llenando la panza de los niños y familia, es una alegría que se comparte", expresó y luego agregó: "entendemos la situación de cada padre, la indignación e impotencia por la parte económica, y tratamos de apoyar lo que más podemos a cada familia".

Martín destacó que en este camino se ha aprendido a "combatir el miedo con lo espiritual". "No podemos aterrorizarnos con esto. Tenemos que aprender a convivir. Siempre digo que hoy por hoy tenemos que ser pacientes pero no entrar en el caos o drama. Cuidamos a nuestra familia pero que no sea impedimento para salir adelante, y que nuestros hijos puedan recibir educación y socialización", finalizó destacando que "el virus trajo miedo, incertidumbre y caos" y eso hay que sacarlo para ser feliz.