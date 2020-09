Embarazo adolescente no deseado: San Juan, por debajo del promedio, trabaja en la concientización

sábado, 26 de septiembre de 2020 17:00

La adolescencia es un camino de insistentes cambios y situaciones de desafío propio que todo joven debe transitar como etapa necesaria y natural en la vida. Sin embargo, muchas veces se presentan situaciones externas negativas y violentas que alteran esta etapa, y por eso existen grupos de profesionales para brindar asistencia y apoyo.

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, y frente a un escenario "positivo" referente a los registros, San Juan se pone en acción para mantener e incluso disminuir sus cifras.

“En Argentina en los últimos 20 años hubo un descenso en los registros de embarazos no deseados, hablando del grupo etario de 10 a 19 años. En este escenario, en San Juan, nos encontramos a diferencia del noroeste argentino, por debajo de la media nacional, con un registro de menos del 15% en este tipo de situaciones”, contó a Diario La Provincia SJ la Licenciada Ana Zimerman, de la Sección Adolescencia del Ministerio de Salud Pública.

Desde hace tiempo, en la provincia se trabaja en la creación de los denominados ‘espacios amigables’, que funcionan dentro de los centros de salud y hospitales, y que son consultorios con equipos transdisciplinarios para adolescentes. Allí, equipos capacitados y sensibilizados con las temáticas de adolescentes, ofrecen un trato empático y sobretodo, un espacio de escucha para conocer y atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar.

“Como primer punto trabajamos en lo que nosotros llamamos consejería en salud sexual y procreación responsable. Lo trabajamos en diferentes lugares de la comunidad en general, en relación con otros ministerios, para tratar sobre cuáles son los derechos de los chicos, y entre ellos, a elegir cuándo tener relaciones sexuales por primera vez, cuál método anticonceptivo es el mejor para cada uno y las elecciones generales a través de la información”, explicó la Licenciada.

Y referente a la modalidad de abordaje, agregó que "otra de las cosas que trabajamos no es sólo la prevención de un embarazo no deseado sino también la violencia en el noviazgo, el abuso sexual y violencias y diferencias de género. Hay líneas muy interesantes que se están trabajando desde 2018, que son las rutas de atención en embarazadas menores de 15 años. Eso se realiza porque siempre que haya una menor de 15 embrazada, vamos a sospechar de una situación de abuso, todos tenemos que tener una alarma”.

En este caso, Zimerman explicó que un embarazo en una menor de 15, es un embarazo de riesgo a nivel físico y social. "Aumenta el riesgo de mortalidad materna y puede presentar complicaciones a la hora del parto. Por otro lado, atendiendo el nivel social, sabemos que el hecho de que sea mamá no quiere decir que sea adulta, entonces buscamos la prevención no sólo del hecho del embarazo que no se desea, sino también de todas las situaciones que ese hecho puede generar”.

Así, a través de estos espacios a los que todo adolescente, hombre y mujer puede acceder, se ofrece la posibilidad no solo de ser ayudado ante una situación negativa sino también la colocación de varios dispositivos anticonceptivos, como así también un seguimiento de los mismos.

“Se brinda todo tipo de insumo anticonceptivo de forma segura y gratuita, tanto para las chicas como para los varones. En este aspecto, les recomendamos a los adolescentes que busquen información segura, de fuentes corroboradas y que brinden datos certeros, principalmente de las áreas de salud que corresponden a los entes oficiales. Por último, también un consejo a los adultos a cargo de adolescentes o que tienen contacto con ellos, y es que los chicos van teniendo autonomía de forma progresiva, es importante que participen en la toma de decisiones respecto de su salud. Prevenir embarazos nos compete a muchos actores, por eso los papás no deben tener miedo a hablar estos temas ya que mientras más temprano hablamos, más prevenimos”, finalizó Ana Zimerman.