Vecinos del barrio Güemes se unieron para ayudar a un "amigo de la infancia" que debe operarse

viernes, 25 de septiembre de 2020 00:00

Se conocen de toda la vida. Son mucho más que amigos, son "hermanos" elegidos por el corazón. Cesar Esteban Castro tiene 42 años de edad y atraviesa el peor momento de su vida. En mayo pasado le descubrieron una malformación arteriovenosa en la parte izquierda del cerebro y necesita someterse a una operación, pero son tiempos difíciles. La pandemia lo dejó sin la posibilidad de trabajar como DJ y con eso los ingresos económicos se ajustaron en la casa.

Pero para afrontar este duro momento encontró a esos hermanos, a sus amigos que decidieron no dejarlo solo y darle una mano. "Es un chino amable, siempre solidario, siempre está en las buenas y en las malas. Somos nacido y criado en el barrio. Nuestras madres eran amigas. Como la costumbre de antes te decían ahí viene tu tía y era su amiga. Así lo viví yo. Él es mi hermano de la vida", comenzó expresando Sergio Quiroga a Diario La Provincia SJ.

La salud de Cesar comenzó a mostrarse deteriorada desde febrero pasado, cuando empezó a tener convulsiones. Por aquel entonces hace varias consultas médicas pero recién en mayo de la mano del neurólogo Daniel Lucato detecta qué es lo que tiene a través de una serie de estudios de alta complejidad.

César es insulino dependiente e hipertenso, y en el contexto de la pandemia por el coronavirus, los cuidados de su salud se potenciaron. En este contexto, la familia se vio sorprendida por la enfermedad y decidieron avanzar cuanto antes para poder mejorar su condición.

"Deciden a través de ese estudio que debe ser operado lo más urgente posible. Por eso con los amigos de la infancia, del barrio, los vecinos y con colaboración de otros amigos con quienes hicimos empanadas para otros fines, decidimos poner a la venta empanadas para juntar dinero", explicó Sergio.

A Cesar lo operarán el neurocirujano Pablo Barceló, el próximo 30 de septiembre. Como es empleado municipal, cuenta con la Obra Social Provincia y ésta le cubrirá el 80% de la prótesis que deberán colocarle y el 40% del sellador dural. El resto, lo deberá pagar él y es por eso que los amigos se unieron para ayudarlo.

"Lamentablemente por la pandemia, solo le quedó el trabajo como empleado municipal, cuyo sueldo no es alto. Él es DJ pero desde marzo no tiene eventos y no tiene otra entrada. Optamos por ayudarlo haciendo empanadas", señaló.

Para este domingo estarán vendiendo empanadas en calle Doctor Ortega 907 oeste, entre Elizondo y Lemos, en Rawson. Además tienen planificado hacer un sorteo con 3 muebles y 1 estufa alojena que fue donada para este fin. Este sorteo será el 10 de octubre.

Pra ayudar a César hay más de 30 personas unidas y movilizándose. Quienes quieran colaborar podrán hacer su reserva al 264-4860185.