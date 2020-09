Murió en un choque y toda una comunidad se unió para ayudar a la familia

martes, 22 de septiembre de 2020 00:00

El dolor que atraviesa la familia no tiene palabras. Salió a trabajar y un siniestro vial le arrebató la vida. Este fin de semana Nelson Javier Mateo (46) murió tras chocar en su moto con una camioneta, en Rawson. Era padre de tres niños pequeños de 6, 9 y 12 años de edad y acababan de alquilar una casa para vivir en familia. La tragedia los atravesó cuando trabajaba como repartidor y había cumplido un mandado. Y este hecho dejó a su mujer y sus niños con un vacío enorme.

Él era el sustento del hogar y ante este escenario, toda una comunidad se unió para ayudar a la familia. Los vecinos de donde vivieron toda la vida, los docentes y padres de los chicos de la escuela a la que asisten los niños iniciaron una campaña para ayudar a llevar este duro momento.

"Hemos hecho esta campaña con mamás de la escuela Cruce de los Andes. Queremos darle una mano porque el único sueldo era el de él. Si bien él trabajaba en la construcción, ahora hacía delivery y hacía una semana que se habían ido a alquilar", comenzó a expresar Patricia Calivar a Diario La Provincia SJ.

Ella he sido vecina de la familia Mateo, cuando vivían por República del Líbano y Meglioli, y los recuerdos que tienen de él son los mejores. "Fue muy amigo de mi papá. Lo apreciábamos porque era buenísimo, excelente persona, muy respetuoso, muy buen padre", agregó.

La campaña solidaria que se lanzó es para juntar mercadería y todo lo que pueda sumar para ayudar a esa madre con los niños y conseguir "un mimo al corazón".

Ante toda esta movida, la esposa de Nelson, Ivana, agradeció a todos por la ayuda y subrayó que sus hijos "son muy queridos en la escuela". "Hace 12 años que estábamos casados", recordó a Diario La Provincia SJ y destacó con dolor que esa noche "no se mató, lo mataron", en el siniestro vial. Luego pidió ayuda para poder afrontar este momento ya que no tiene casa propia y ya no podrá seguir alquilando sino que tuvo que ir a vivir con su mamá.

La ayuda que puedan brindarle deberán llevarla a calle Cabildo 503, barrio Huaziul, Rivadavia.