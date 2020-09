Sanjuanina con coronavirus: "quiero recuperarme rápido para ir a ayudar"

miércoles, 2 de septiembre de 2020 00:51

Ama su profesión y espera recuperarse pronto para salir a dar una mano a quienes lo necesitan en esta instancia tan difícil que le toca vivir a la sociedad: de lucha contra el coronavirus. Ahora le toca estar aislada en su casa, esperando superar la enfermedad para poder salir. Los días no son fáciles pero la contención de su familia y los seres queridos se convierten en el pilar para estar de pie.

Marianela Antunez tiene 43 años de edad y es agente sanitario, profesión que ejerce con mucho pasión desde hace 12 años pero que en los últimos meses se potenció aún más. El camino en la salud pública lo comenzó a transitar hace 12 años, de la mano del Centro de Salud del CIC de Las Tapias en Angaco, y cuando cumplía su segunda semana de licencia porque Salud Pública les dio un tiempo para descansar, fue convocada para hacer frente a la pandemia. Fue el miércoles 19 de agosto, justo un día después de que cumpliera 43 años.

"Se pidió a la gente de Angaco que fuera a dar una mano a Caucete. Entonces trabajé allí. El miércoles nos fueron a buscar para hacer las primeras rondas en las calles para hacer el bloqueo. Trabajamos del miércoles al viernes y ese día nos hicieron los hisopados. El domingo me llamaron y me dijeron que era positivo", comenzó explicando Marianela a Diario La Provincia SJ.

Ella es la primera contagiada en Angaco y nadie de sus contactos estrechos dio positivo. Eso le dio tranquilidad al momento de recibir el resultado de los test realizado a sus familiares. Es que vive con su marido, sus 5 hijos de 26 a 8 años de edad y su nietita de 4 años. Gracias a las extremas medidas de seguridad sanitaria que tomó en todo momento, no logró contagiar a nadie de su entorno y hoy puede contarlo con tranquilidad.

"El miedo siempre lo tuve, pero también tenía la seguridad y la certeza de que cuando nosotros nos desvestíamos donde estábamos, para sacarnos la protección, lo hacíamos con cuidado. Y en eso tengo que rescatar el compañerismo porque siempre nos ayudamos uno a otro. Después cuando llegaba a mi casa, iba a la despensa en el fondo donde tengo el lavarropas y allí me desvestía. Luego la ropa iba al lavarropas y yo pasaba directamente al baño a bañarme. Tenía el circuito hecho. Yo estaba segura que en ningún momento había contagiado a mi familia y es así que a todos les dio negativo", comentó.

Marianela es asintomática y cuando le dio positivo fue trasladada directamente a un hotel donde cumplió los primeros días de aislamiento. En ese momento vivió una situación muy difícil porque recibió un fuerte rechazo de algunas personas de la localidad donde vive e incluso hasta una amenaza.

"Fui la primera en Angaco y fui muy criticada por los vecinos, alguien habló de querer quemarme la casa. Estamos viviendo una situación particular pero la gente por la incertidumbre y miedo puede decir estas cosas. Por eso uno tiene que estar con esa persona, acompañarla, hacerle saber y sentir que uno no quiso traer el virus en el bolsillo y largarlo en Las Tapias que es donde vivo", agregó.

Como sucede en todo el mundo, ésta es la primera vez que se vive una pandemia y las reacciones de la gente es de lo más diversas. Ante un caso positivo, algunos reaccionar escrachando pero muchos buscan contener y apoyar a la persona contagiada para que el tramo que transita no sea tan duro. En el caso de Marianela, se contagió trabajando en los operativos que se encaró en el barrio Justo P. Castro, en Caucete, donde salió a recorrer las calles y asistir en el marco del Plan de Seguridad y Prevención del Coronavirus. Allí fue donde se dio el brote de la enfermedad en la provincia y ella estuvo para ayudar.

"El domingo que me dieron el resultado, yo decía 'cómo puede ser, si nos entregan todo el material, nos dieron todos los recaudos necesarios'. Esa noche no dormí pensando cómo podía ser el contagio. Pero también pienso que era mucho el trabajo nuestro y muy agotador. Pienso que pasó algo así. Empezábamos a las 8 y terminábamos a las 21 horas. En algún momento algo debo haber tocado y me contagié. Ahí me dí cuenta que de la magnitud del contagio. En un segundo que te descuidas podes contagiarte", lamentó señalando que es muy difícil ir puerta a puerta, "pero a nosotros nos encanta".

El trabajo de agente sanitario es ser el "nexo entre la comunidad y los centros de salud". En el caso del personal de la Zona 2, que es a donde pertenece Marianela Antunez, trabaja con el Hospital de Caucete que incluye a los vecinos de Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Valle Fértil. Para llegar a actuar en esta pandemia, todo el personal se vino preparando desde febrero cuando el coronavirus era visto recién como epidemia y parecía algo lejano que se estaba dando en el continente asiático.

"Cuando empezamos con esto en febrero, empecé con muchos miedos porque hay cosas que uno no vivió nunca. A medida que pasó el tiempo sentimos la adrenalina de poder ayudar a las personas. Desde ese tiempo se viene trabajando con la gente, enseñando los cuidados casa por casa. No nos dejaban tocar las cosas y en eso se trabajó mucho. Era trabajar todos los días, todas las mañanas y poniendo lo mejor", explicó.

Ahora ella permanece asintomática, aislada en su casa, sin contacto con nadie para evitar contagios. Precisamente bajo esa responsabilidad de cuidado y protección es desde donde le habló a los sanjuaninos. Les pidió mucha consciencia al momento de cuidarse, especialmente pensando en las personas mayores de edad.

"Les pido que nos acompañemos unos a otros. Hoy la clave es cuidarse, el distanciamiento social no cuesta nada, medidas de higiene tampoco cuesta nada y el acompañamiento uno a otro. También hay que ser solidario porque sabemos que nos puede pasar a cualquiera y debemos estar preparados", finalizó subrayando: "quiero recuperarme rápido para ir a ayudar".