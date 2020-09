Mamá de Priscila: "si hubiera sabido que sería la última vez que te veía"

miércoles, 2 de septiembre de 2020 16:52

"Si hubiera sabido que sería la última vez que te veía te hubiese dado un beso". Con esas palabras, Anabella Fragapane expresó en las redes sociales el dolor que siente por la muerte de su hija, Priscila. La pequeña falleció este martes después de permanecer varios días en Terapia Intensiva tras sufrir un accidente.

La nena de 1 año y 6 meses golpeó su cabeza contra el piso en la villa Alcira, en Albardón, y pese a los esfuerzos médicos, no pudo recuperarse. Este martes, finalmente sus ojos se cerraron para siempre y su partida generó un dolor muy grande en toda su familia, pero muy especialmente en su mamá.

Tras la partida, la madre escribió un desgarrador mensaje en facebook donde añora no haberle dado ese beso y abrazo del adiós: "Hoy el cielo recibe al ángel más bello que puede existir! Mi vida!! Mi Priscila, cuánto amor nos diste, gracias por tanto!! No va a ver día que no te recuerde! La luchaste tanto pero tú propósito no era vivir en esta vida! Sino hacerme ver en las cosas que estaba equivocada y acercarme más a Dios!! Gracias porque llenaste con tu luz mis días! Dios mío si hubiera sabido que sería la última vez que te veía te hubiese dado un beso y un abrazo tan fuerte!! Dame fuerzas y paz para salir adelante!!... mami, cuidala mucho!!"

Luego las redes se llenaron de mensajes de despedida para la pequeña y enviando fuerza a su familia.