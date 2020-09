Obrero cayó del techo en plena obra y la ART deberá pagar una suma millonaria

sábado, 19 de septiembre de 2020 21:30

El 29 de enero del 2016 un accidente laboral terminó con la vida de Mario Bernabé López. El hombre, quien trabajaba en blanco como obrero, falleció luego de caer desde un primer piso.

Según consta en el expediente, el conflicto fue que la ART La Segunda expuso que el empleador de López, ya no tenía un contrato vigente al momento del accidente por falta de pago. Sin embargo, según aclararon desde el estudio Zunino, Pavone y Carrizo, quienes defienden a la familia, la aseguradora, no había cumplido con informar de esta irregularidad ni a la víctima ni al sindicato UOCRA.

"Los trabajadores tienen una cobertura que son las aseguradoras de riesgo de trabajo que se obtienen bajo el pago de una póliza. Cuando este pago no se realiza, la ART tiene que cumplir una serie de trámites para poder eximirse del pago de una posible indemnización. Al momento de producirse el accidente, la ART quiso invocar la exclusión de responsabilidad por falta de pago sin haber cumplido con lo requisitos previstos por el decreto reglamentario de la ley. Por ello es como si siguiese vigente el contrato de seguro", señaló a Diario La Provincia SJ el letrado Ramiro Pavone.

Si bien en un primer momento, desde la familia intentaron un diálogo con la aseguradora, tras la respuesta negativa, iniciaron el juicio. "El reclamo consistió primero en una etapa administrativa donde los familiares acudieron a nosotros para hacer la correspondiente denuncia y el reclamo a la ART y la patronal. La ART automáticamente manifestó la exclusión de la responsabilidad por un supuesto incumplimiento de pago de la alícuota de la patronal. Ante esto iniciamos la segunda etapa que ya fue judicial en donde se invocaron los derechos de los familiares junto con la normativa vigente. Esto se debe a que la aseguradora debe informar al trabajador y a la superintendencia de riesgos de trabajo de que la patronal está incumpliendo el pago", agregó el abogado.

Esta normativa está diseñada para proteger al trabajador quien debe saber que está sin cobertura. "La ART no solo no intimó a la patronal reclamando el pago efectivo sino que no notificó ni al Sindicato (UOCRA), ni al trabajador de manera directa. Esto lo coloca en una situación de desprotección, por esto direccionamos el reclamo en contra de la aseguradora", sentenció Pavone.

Desde el estudio de abogados explicaron que los trabajadores deben ser notificados si la patronal deja de pagar la ART.

Tras el juicio, el Quinto Juzgado Laboral resolvió hacer lugar a la demanda y condenar a La Segunda, al pago de más de un millón y medio de pesos. Sin embargo, la empresa apeló el juicio y esta semana la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió confirmar el fallo anterior. A casi cuatro años y medio del accidente, todavía queda una instancia posible de apelación ante la Corte y la familia espera justicia.