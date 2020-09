Fabricio, el joven artista sanjuanino que emociona con su pasión "en silencio"

sábado, 19 de septiembre de 2020 08:39

Este sábado 19 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día de las Personas Sordas, en conmemoración a la creación del Primer Instituto educativo nacional para sordos, en 1885. En este marco, miles de historias florecen más que nunca de quienes tienen capacidades auditivas disminuidas y día a día ponen una cuota extra de esfuerzo para alcanzar sus metas.

Así es Fabricio Rosellot, un joven sanjuanino de 20 años que nació con esa condición y transitó una vida de esfuerzos e independencia. Ahora se encamina por las artes y con reconocidas obras en San Juan, sueña con trabajar en un museo y vivir inmerso en el mundo de los dinosaurios locales.

"Cuando nació no lloró y eso advirtió a los médicos. Me dijeron que no escuchaba y desde entonces comenzamos múltiples tratamientos por conocer qué tan severa era un falta de audición. Vivimos muchas situaciones pero nunca bajamos los brazos y tratamos de que sea un niño independiente, una persona con cualquier otra", contó su mamá María, a Diario La Provincia SJ.

Desde pequeño demostró sus habilidades para las artes y después de transitar toda la primaria en una escuela bilingüe, fue aceptado en un reconocido colegio secundario dedicado al área. Desde entonces, junto a un docente DAI amplió su mundo de experiencias, a veces desde el silencio absoluto y otras ayudado por los audífonos.

"Siempre nos preguntó por qué había nacido sordo, por qué era el único de sus hermanos y de la familia con esa condición. Pero más allá de eso, nada lo detuvo y a nosotros tampoco, todos aprendimos lengua de señas y hoy, una de sus hermanas quien además es maestra es la que mejor lo ayuda, ella se recibió de intérprete de lengua de señas por él. Vivimos momentos duros, mi esposo era conductor de larga distancia y falleció en un accidente en Santiago del Estero, para Fabri fue ver que su papá se fue a trabajar y nunca más volvió, en ese momento fue un revés con todo lo que habíamos conseguido porque no quiso saber más nada. Sin embargo después todo cambió y nos empezó a decir todo lo que quería y allá fuimos", agregó su madre.

Como todo un incansable luchador, Fabricio es la luz de la familia y un tío excepcional, ya que cuida a sus sobrinos bebés y su amor por ellos no tiene límites. Es ese amor el que justamente lo mueve a alcanzar sus metas.

"Con 20 años está terminando el secundario y es porque al tener que pasar todo a lengua de señas lleva un proceso extra, y ahí lo vemos que sigue y sigue. Sus obras fueron reconocidas es muchos aspectos, como por ejemplo el pesebre que cada año se coloca en la peatonal de Capital, ese es su trabajo, ya comenzó a ser reconocido y ahora desea alcanzar más. Es por eso que sueña con seguir estudiando para trabajar en un museo y mostrar todo lo que tiene que ver con dinosaurios, es su pasión", reveló María.

Ahora, motivado por sus logros, sueña con que la pandemia se termine para poder viajar a Mendoza y someterse a la cirugía de trasplante coclear. "Siempre me dice que lo que más quiere es escuchar y que lo va a lograr, así como ya logró muchísimas cosas hasta el momento y lo va a seguir haciendo. Al principio tuve miedo, algo propio de desconocer estas situaciones, pero Fabri llegó para iluminar mi vida de un modo especial, me demostró en cientos de oportunidades lo mucho que puede hacer y lo que es capaz de alcanzar. Seguiremos con él siendo testigos de su gran sueño", finalizó emocionada.

Los "ángeles" intérpretes de lengua de señas

La Asociación Sanjuanina Intérpretes de Lengua de Señas (ILSA) está integrada por profesionales que día a día acompañan a muchos sanjuaninos en lo que es su cotidianidad para que logren realizar actividades como cualquier otra persona. Emocionadas en este día, esperan que la lengua de señas sea una materia que avance entre los ciudadanos para una mayor inclusión.

"Cuando acompañamos a personas sordas notas que en general hay falta de conocimiento sobre cómo comunicarse con una persona sorda, y también en lo que es la lengua de señas. La gente se sorprende, se pone nerviosa, no saben cómo hacerlo y por eso esperan que estemos nosotras en esas situaciones", aclaró Daniela Sarmiento a este medio.

Es por eso que este día lo celebrarán con diferentes mensajes a través de redes sociales, para incentivar el interés y la importancia de aprender a cómo comunicarse con una persona sorda, situación que en contexto de pandemia puede salvar vidas.