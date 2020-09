Erick Martin, el youtuber sanjuanino que atrapa con sus videos de Pedidos Ya

sábado, 19 de septiembre de 2020 17:10

Con el comienzo del coronavirus y el aislamiento, el mundo se volcó a una vida virtual. Hubo quienes lo supieron aprovechar y generar una nueva fuente de ingresos. Eso le ocurrió a Erick Martin que día a día suma cientos de seguidores en su canal.

"Al principio fui tanteando el terreno. Lógicamente quería ganar plata pero al poco tiempo me di cuenta de que no era así. Lo primero que subí fueron las sobremesa de mi familia porque nos reímos mucho. Obviamente se engancharon mis familiares y amigos. Después me puse a arreglar el auto, subí videos y no pasó mucho. Unos días antes de la pandemia entré a Pedidos Ya y esos videos sí gustaron", contó a Diario La Provincia SJ.

El camino no fue fácil, pero después de "remarla", logró comenzar a monetizar el contenido. "Pensé que iba a pegarla con los tres primeros videos de "cómo ingresar a Pedidos Ya", pero finalmente el boom fue con "cuánto gané en mi primera semana en Pedidos Ya". En realidad fue una sorpresa. A partir de que pasás los mil subscriptores todo cambia muchísimo. En dos semanas aumenté más de dos mil. Estoy subiendo un video por semana, pero estoy esperando que me llegue el casco de la bicicleta para colocar la cámara y quizás pueda, subir más", anticipó.

Aunque por ahora no se identifica con la palabra "youtuber" ya que no es su principal fuente de ingresos, semanalmente le dedica muchas horas a su canal y poco a poco fue generando frutos. "Entre los chicos de Pedidos Ya somos una comunidad. Mis compañeros me llaman youtuber, pero yo les digo que no, porque no gano plata como para vivir de eso. Mi trabajo actualmente es el delivery", agregó Erick.

Con lo que gana como repartidor está ahorrando para comprarse una moto que le facilite su trabajo, pero además, sus suscriptores pueden ayudarlo económicamente con el objetivo de ir mejorando su equipo de grabación. "Espero que me den los tiempos para aumentar la cantidad de contenido, porque la semana anterior fue bastante mala y esta tuve que trabajar dos días durante doce horas. Cada video me representa también unas doce horas de trabajo. Muchas veces llego cansadísimo y tengo que ponerme a editar es un laburo muy grande, pero me gusta. Me gustaría llegar a los 5 mil seguidores este mes y por supuesto, mi próxima meta son los 10.000 con lo que ya me llegaría la placa de YouTube".

Desde que llegó a los primeros mil seguidores, el algoritmo de la plataforma lo benefició y en cuestión de pocos días triplicó la cantidad de suscriptores, sin embargo, está seguro de que hay cosas más importantes. "Más allá de los números, me gusta llegar a mucha gente, sobre todo porque el trabajo de cadetería está muy estigmatizado. Hay que ponerle el pecho al país, y mostrar que se puede salir adelante partiendo desde cero. Youtube me enseñó que en la vida primero tenés que dar para que después puedas recibir", sentenció.