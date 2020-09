Docente sanjuanina tras superar el coronavirus: “lo que se vive siendo positivo no se olvida más"

jueves, 17 de septiembre de 2020 08:00

A Anisa Morán sus familiares y amigos siempre la caracterizaron por ser una persona fuerte, luchadora y capaz de conseguir todo lo que se propone y en tiempos de la pandemia de Covid-19, lo demostró una vez más. La joven docente y también trabajadora de la salud, de sólo 26 años se recuperó del coronavirus y ya volvió al ruedo.

Durante los días de lucha, los que vivió de manera asintomática, los mensajes de amor y cariño se replicaron para ella a través de redes sociales y aseguró que en gran parte, fue esa compañía la que la hizo seguir adelante. Además del apoyo de su novio, quien estuvo con ella a la distancia, pero todos los días la veía por videollamada.

“Cuando me dieron el alta lo primero que hice fue ir a mi casa, yo estaba aislada en la casa de mi abuela, y el reencuentro con mis padres y mi abuela fue un momento muy emotivo. Fue como lo esperaba y lo había estado pensando esos días en los que estuve sola”, reveló Anisa a Diario La Provincia SJ, ya más tranquila y desde el calor de su hogar.

El momento en el que se enteró que era positiva su mayor miedo fue haber contagiado a alguien con quien estuvo, sobre todo a su abuela, una mujer de 79 con quien había pasado días enteros cuidándola. Afortunadamente se nadie de su entorno arrojó resultados positivos para Covid y eso hizo que Anisa tuviera esa cuota de seguridad. Además, en ese contexto apareció para ella un apoyo especial.

“Mis alumnitos comenzaron a mandarme mensajes y audios y cada uno que recibía me transmitía un amor único, el aliento de ellos lo fue todo. Todavía no nos podemos ver, y no sabemos si lo podremos hacer pronto, pero quiero decirles cada una de sus palabras contó totalmente para mí”, dijo.

Y agregó que “después de recibir el resultado del hisopado, el cual fue negativo, empecé a averiguar para donar plasma. Una de mis amigas tiene a su mamá internada en terapia intensiva y me pidió que lo hiciera, tanto por ella como por otros pacientes. Lo que uno vive siendo positivo es algo que no se olvida más”.

Por último, volver a su vida normal o lo más parecido posible a lo que era antes, Anisa regresó a trabajar en la clínica médica de Caucete donde lejos de ser rechazada por los pacientes que llegaron hasta ahí, obtuvo mucho respeto y cariño.

“Yo iba con cierto temor de que cuando me vieran en la secretaría adelante, me rechazaran y les diera miedo que estuviera ahí pero fue todo lo contrario. Muchos me preguntaron cómo estaba y me pidieron que les contara cómo pasé esos días, otros me felicitaron por la recuperación pero ninguno me miró mal, fue algo sorprendentemente lindo. Ahora con la cabeza de haber sido positiva, uno trata de seguir y dar lo mejor de sí para ayudar a otros y pensar que esto se puede terminar”, finalizó con alegría.