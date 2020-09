Día del empleado de comercio: solicitan que los locales permanezcan abiertos

jueves, 17 de septiembre de 2020 09:10

El próximo 28 de septiembre, los empleados de comercio sanjuaninos celebrarán su día y lejos de llegar tranquilos, por las consecuencias económicas de la pandemia, desde el Centro Comercial se solicitó la apertura de los locales y una atención normal. Es que tras la vuelta a la Fase 1 en San Juan, el sector se vio golpeado por una considerable baja en las ventas, y frente a este escenario, aseguran que "no se está en condiciones de cerrar todo un día".

En este marco, Dario Minnozi, en diálogo con Radio Sarmiento, señaló que "hay que entender que el comercio tiene la libertad de abrir un día feriado, el 26 de septiembre (28 este año) es el día del empleado de comercio y se puede festejar como corresponde por ley, porque son una parte fundamental del sector comercial. Pero creo que debemos apelar al sentido común y a la responsabilidad, hemos tenido bastantes días de paro, el comercio no está en la mejor situación y sería bueno y prudente, solidario y necesario colaborar con que trabajemos ese día".

Pese a que la fecha oficial en el calendario es el 26 de septiembre, ambos sectores acordaron que se extienda al día hábil inmediato que es el lunes 28 de septiembre. "Tendríamos que repensar y ver si estamos en condiciones de tener un feriado. Pienso que debería tomarse un festejo o celebración, pero también considero que el comercio no debe dejar de trabajar", planteó.

Y frente a la comunicación del Sindicato Empleados de Comercio -SEC-, respecto a que no se trabajará ese día, Minozzi agregó que "hay una ley que ampara este feriado así que hay que acatarla. Ese día el empleado de comercio no va a trabajar aunque el comercio está en libertad de abrir. Yo necesito y tengo el compromiso de abrir, no puedo cerrar en estas circunstancias. Corresponde que el día feriado se pague doble y tenga un franco compensatorio (...) Hemos hablado con el sindicato que responde a la verticalidad, esas condiciones generan el desacuerdo ya que no se consulta a los centros comerciales de San Juan y estas determinaciones terminan chocando".