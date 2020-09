Temperaturas elevadas, la clave de la primavera a San Juan

miércoles, 16 de septiembre de 2020 10:29

Aunque de manera atípica, sin conciertos al aire libre, picnics ni asados, los sanjuaninos recibiremos la primavera al menos con tiempo más agradable y las tardes con calorcito serán las constantes.

De acuerdo a lo que anticipó el climatólogo Germán Poblete a Diario La Provincia SJ, "ya se siente la influencia plena de la nueva estación con días con más horas de sol y temperaturas que se van consolidando entre los 26 a 27º. Esta tendencia en alza se va a mantener de ahora en más y en ello, no se descarta la presencia del viento Zonda en altura, tal como ha sucedido. Es decir que por esta influencia, las temperaturas máximas se mantendrán por encima de lo normal para esta época, con mucha incidencia del sol por el cielo despejado".

Sobre cuándo inicia formalmente la nueva estación, Poblete marcó que "será el 22 de septiembre a las 10:31 con el equinoccio de Libra. El sol saldrá a la altura de Pie de Palo".

Algo temido sobre todo por los productores son las heladas tardías, fenómeno que no se descarta. "Si se producen ingresos de frentes fríos, no podemos olvidar que pueden registrarse heladas que perjudiquen los cultivos. En años como el 2013 provocaron situaciones muy complejas y ojalá no lleguemos a ellas".

Según el Servicio Meteorológico Nacional, éstas serán las máximas en la previa del 21 y ese día inclusive: