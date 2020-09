El desafío en época de pandemia: no bajó los brazos cuando perdió el trabajo y generó su emprendimiento

miércoles, 16 de septiembre de 2020 16:10

En la primera mitad de 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo debido a la crisis del COVID-19. Este número es mucho más alto que el previamente estimado y se registró una caída del 14% en las horas de trabajo a nivel mundial. Así lo advirtió la Organización Internacional del Trabajo y la Argentina no está al margen.

En este escenario, Carina Idemi tiene 47 años de edad y hace poco perdió uno de los dos trabajos que tenía para llevar su hogar. El golpe, como pasa en cualquier hogar, fue muy duro. Incluso se le atravesaron miles de pensamientos por la cabeza pero primó uno que hoy la lleva a no bajar los brazos y estar esperanzada en que de ésta podrá salir adelante.

Madre de un hijo, se animó a lanzar su propio emprendimiento y en menos de un mes la respuesta de la gente fue increíble. El trabajo que generó es el de confección de kits de yerbera y azucarera con tela impermeable. El resultado lo pone a la venta en la red social facebook y la respuesta de los sanjuaninos es la que la impulsa a seguir adelante.

"Empecé con el emprendimiento hace 2 semanas y me está yendo re lindo. He estado enviando por grupos de whatsapp y por facebook. No tengo mucho stock porque trabajo sola y a medida que voy haciendo, voy entregando", comenzó relatando Carina a Diario La Provincia SJ.

La mujer, que vive en el Barrio Atlético de Rawson, contó que siempre le gustó coser y los conocimientos los adquirió de su mamá que fue quien le enseñó gran parte de las cosas que hace.

"Todo empezó por necesidad a partir de la cuarentena, pare reinventarme. Tenía dos trabajos, en uno me echaron en este contexto de la pandemia y tenía que hacer algo por mi hijo que estudia en la universidad", relató destacando que ella lleva sola el hogar.

"Siempre estoy haciendo algo, vendía bijou, ruanas, porque me entretiene coser y ahora hago esto y tengo pensado hacer otras coas. Pero las materas me llevan su tiempo porque son forradas, con entretelas para que sean duras para llevar yerba y azúcar", finalizó.

Los interesados pueden contactarla a través de su facebook o por teléfono al 264-6700913